Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHotel employee spit on bread and baked it police took action after the video went viral
होटल कर्मी की घिनौनी हरकत, थूक लगाकर सेंकी रोटी, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया एक्शन

होटल कर्मी की घिनौनी हरकत, थूक लगाकर सेंकी रोटी, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया एक्शन

संक्षेप:

हाथरस में स्थित बादशाह होटल में रोटी पर थूक लगाकर सेकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने आरोपी कारीगर को गिरफ्तार कर लिया।

Jan 27, 2026 06:12 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हाथरस
share Share
Follow Us on

यूपी के हाथरस जिले के मोहल्ला मधुगढ़ी स्थित बादशाह होटल से जुड़ा एक शर्मनाक मामला सामने आया है। एक कारीगर रोटी पर थूक लगाकर सेक रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो के बाद लोगो में भारी आक्रोश व्याप्त है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया जा रहा है कि किसी ग्राहक ने होटल में यह घिनौना नजारा अपनी आंखों से देखा और तत्काल इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कारीगर खुलेआम रोटी पर थूककर उसे तंदूर में डाल रहा है, जो सीधे तौर पर आम जनता की सेहत से खिलवाड़ है। मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे होटल बेखौफ होकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते रहेंगे।वायरल वीडियो के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में गहरा रोष है। सभी की एक ही मांग है कि होटल संचालक और संबंधित कारीगर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।कोतवाली सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी फरमान पुत्र रफीक को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में थार ने कारोबारी को कुचला, 25 मिनट तक दर्द से तड़पता रहा युवक

नोएडा में भी थूक लगाकर रोटी सेंकने का वीडियो वायरल

इससे पहले गौतमबुद्ध नगर के दनकौर के बिलासपुर कस्बे के होटल में कारीगर द्वारा रोटी में थूक मिलाकर भट्टी में सेंकने और उसे लोगों को खिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसक ब सोशल मीडिया पर यूजर्स ने होटल मालिक और कारीगर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

कस्बे में सड़क किनारे स्थित एक होटल पर शनिवार की देर शाम एक कारीगर तंदूर की रोटी में थूक लगाकर भट्टी में सेक रहा था। काफी लोग होटल पर खाना खा रहे थे। इसी बीच वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने कारीगर का वीडियो बना लिया और उसे रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Up News Up Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |