होटल कर्मी की घिनौनी हरकत, थूक लगाकर सेंकी रोटी, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया एक्शन

संक्षेप: हाथरस में स्थित बादशाह होटल में रोटी पर थूक लगाकर सेकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने आरोपी कारीगर को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी के हाथरस जिले के मोहल्ला मधुगढ़ी स्थित बादशाह होटल से जुड़ा एक शर्मनाक मामला सामने आया है। एक कारीगर रोटी पर थूक लगाकर सेक रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो के बाद लोगो में भारी आक्रोश व्याप्त है।

बताया जा रहा है कि किसी ग्राहक ने होटल में यह घिनौना नजारा अपनी आंखों से देखा और तत्काल इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कारीगर खुलेआम रोटी पर थूककर उसे तंदूर में डाल रहा है, जो सीधे तौर पर आम जनता की सेहत से खिलवाड़ है। मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे होटल बेखौफ होकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते रहेंगे।वायरल वीडियो के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में गहरा रोष है। सभी की एक ही मांग है कि होटल संचालक और संबंधित कारीगर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।कोतवाली सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी फरमान पुत्र रफीक को गिरफ्तार कर लिया है।

नोएडा में भी थूक लगाकर रोटी सेंकने का वीडियो वायरल इससे पहले गौतमबुद्ध नगर के दनकौर के बिलासपुर कस्बे के होटल में कारीगर द्वारा रोटी में थूक मिलाकर भट्टी में सेंकने और उसे लोगों को खिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसक ब सोशल मीडिया पर यूजर्स ने होटल मालिक और कारीगर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।