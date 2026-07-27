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माफिया अतीक की जब्त जमीन पर बनेंगे अस्पताल-पार्क; 345 करोड़ की संपत्ति का जनहित में इस्तेमाल

By sandeep
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद, अशरफ और शाइस्ता परवीन की गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त 345 करोड़ रुपये की संपत्तियों का अब जनहित में उपयोग होगा। इन जमीनों पर अस्पताल, आंगनबाड़ी, पार्क समेत सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जिलाधिकारी ने संपत्तियों की सुरक्षा और उपयोग के लिए समिति का गठन किया है।

Mafia Atiq Ahmed's property worth Rs 345 crore seized
माफिया अतीक अहमद की 345 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज

माफिया अतीक अहमद, अशरफ उर्फ खालिद अजीम और शाइस्ता परवीन की गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई 345 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन का जनहित में उपयोग किया जाएगा। इन संपत्तियों पर अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, पार्क समेत अन्य सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है। जब्त जमीन के जनहित में उपयोग की योजना बनाई जा रही है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जब्त संपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके जनोपयोगी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

प्रयागराज, कौशांबी और लखनऊ में जमीनें जब्त

प्रशासन की कार्रवाई के तहत प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ में स्थित मकान, व्यावसायिक एवं आवासीय भूखंड, कृषि भूमि, बैंक खातों में जमा धनराशि और वाहन जब्त किए गए हैं। प्रयागराज के चकिया, करेली, झूंसी, धूमनगंज, कसारी मसारी, देवघाट, सरेयां, रहीमाबाद, अकबरपुर और होलागढ़ समेत कई क्षेत्रों की संपत्तियां कार्रवाई के दायरे में आई हैं। इसके अलावा लखनऊ के गोमतीनगर व शेखपुर तथा कौशाम्बी की संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। विभिन्न बैंकों के 13 खातों में जमा धनराशि को भी सीज किया गया है। जिलाधिकारी की ओर 23 जुलाई को की गई घोषणा के अनुसार जब्त की गई चल और अचल संपत्तियों पर निगरानी के लिए समिति भी बनाई गई है। समिति में पीडीए के उपाध्यक्ष, एडीएम (एफआर), एडीएम (नजूल) सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

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अतीक की कृषि भूमि की अनुमानित कीमत 123 करोड़

जांच में सामने आए संपत्ति विवरण में प्रयागराज के होलागढ़ क्षेत्र की अतीक अहमद की कृषि भूमि सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में सामने आई है। दस्तावेजों के अनुसार, होलागढ़ स्थित कृषि भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 123.28 करोड़ रुपये आंका गया है, जो सूचीबद्ध सभी संपत्तियों में सबसे अधिक है। होलागढ़ के अलावा रहीमाबाद-अकबरपुर क्षेत्र की संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 76 करोड़ रुपये, कौशांबी की कृषि भूमि का मूल्य 24 करोड़ रुपये तथा लखनऊ के शेखपुर स्थित भूमि का मूल्य 30.60 करोड़ रुपये बताया गया है।

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मकानों और भूखंडों की कीमत 4 से 10 करोड़

इसके अलावा कई अन्य मकानों और भूखंडों की कीमत भी 4 करोड़ से 10 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है। संपत्तियों के मूल्यांकन से स्पष्ट है कि अकेले होलागढ़ की कृषि भूमि का मूल्य कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा है। जांच एजेंसियां अब इन संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद के स्रोत और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

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