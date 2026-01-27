लखनऊ में अस्पताल, होटल, रेस्त्रां की लाइसेंस फीस बढ़ी, नगर निगम की बैठक में कई फैसले
लखनऊ नगर निगम की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। पार्षदों के हंगामें के बीच सदन की बैठक बार-बार स्थगित की गई। इस दौरान नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, रेस्तरां और कैफे के भी लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है।
लखनऊ नगर निगम सदन की करीब पांच माह बाद हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। पार्षदों के हंगामें के बीच सदन की बैठक बार-बार स्थगित की गई। देर शाम तक चली बैठक में लिए गए फैसलों में जनता पर बोझ बढ़ गया है। नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, रेस्तरां और कैफे के भी लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है। निजी अस्पताल में इलाज से लेकर होटल में खाने तक की पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।
साथ ही सदन में सर्वसम्मति से कल्याण मंडप के किराये में 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले इसे 50 फीसदी करने का प्रस्ताव था लेकिन पार्षदों के भारी विरोध को देखते हुए 10 फीसदी कम कर दिया गया। अब गरीब व आम लोगों के लिए नगर निगम के कल्याण मंडप में किसी भी तरह के कार्यक्रम कराने के लिए बढ़े हुए दरों से किराया देना होगा। इसी के साथ झूलेलाल वाटिका के किराये में भी बढ़ोतरी की गई है।
अब झूलेलाल वाटिका किराए पर लेने वालों को दोगुना भुगतान करना होगा। सामाजिक कार्य के लिए 5 से बढ़ाकर किराया 10 हजार रुपये कर दिया गया। वहीं वाणिज्यिक कार्य के लिए 1.50 लाख से किराया बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। वैसे 21 ट्रेड सेक्टर में लाइसेंस शुल्क के फैसले को नगर निगम सदन ने वापस ले लिया है।
व्यापारियों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को लेकर समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट करीब एक महीने बाद मेयर और नगर आयुक्त को सौंपी जाएगी। मेयर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि, कल्याण मंडप का किराया कई वर्षों से नहीं बढ़ाया गया था। सदन में 50 फीसदी किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सदन की बैठक में चर्चा के बाद 40 फीसदी ही बढ़ोतरी पर सहमति दी गई है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नई दरें आगामी वित्तीय वर्ष से लागू हो सकती हैं।