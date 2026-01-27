Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshospitals, hotels and restaurants License fees have been increased, Lucknow municipal corporation meeting decisions
लखनऊ में अस्पताल, होटल, रेस्त्रां की लाइसेंस फीस बढ़ी, नगर निगम की बैठक में कई फैसले

लखनऊ में अस्पताल, होटल, रेस्त्रां की लाइसेंस फीस बढ़ी, नगर निगम की बैठक में कई फैसले

संक्षेप:

लखनऊ नगर निगम की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। पार्षदों के हंगामें के बीच सदन की बैठक बार-बार स्थगित की गई। इस दौरान नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, रेस्तरां और कैफे के भी लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है।

Jan 27, 2026 10:54 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लखनऊ नगर निगम सदन की करीब पांच माह बाद हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। पार्षदों के हंगामें के बीच सदन की बैठक बार-बार स्थगित की गई। देर शाम तक चली बैठक में लिए गए फैसलों में जनता पर बोझ बढ़ गया है। नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, रेस्तरां और कैफे के भी लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है। निजी अस्पताल में इलाज से लेकर होटल में खाने तक की पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

साथ ही सदन में सर्वसम्मति से कल्याण मंडप के किराये में 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले इसे 50 फीसदी करने का प्रस्ताव था लेकिन पार्षदों के भारी विरोध को देखते हुए 10 फीसदी कम कर दिया गया। अब गरीब व आम लोगों के लिए नगर निगम के कल्याण मंडप में किसी भी तरह के कार्यक्रम कराने के लिए बढ़े हुए दरों से किराया देना होगा। इसी के साथ झूलेलाल वाटिका के किराये में भी बढ़ोतरी की गई है।

अब झूलेलाल वाटिका किराए पर लेने वालों को दोगुना भुगतान करना होगा। सामाजिक कार्य के लिए 5 से बढ़ाकर किराया 10 हजार रुपये कर दिया गया। वहीं वाणिज्यिक कार्य के लिए 1.50 लाख से किराया बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। वैसे 21 ट्रेड सेक्टर में लाइसेंस शुल्क के फैसले को नगर निगम सदन ने वापस ले लिया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में मंत्री के बेटे ने रौंदी बाइक, एक की मौत; भड़की भीड़ पर तानी पिस्टल

व्यापारियों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को लेकर समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट करीब एक महीने बाद मेयर और नगर आयुक्त को सौंपी जाएगी। मेयर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि, कल्याण मंडप का किराया कई वर्षों से नहीं बढ़ाया गया था। सदन में 50 फीसदी किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सदन की बैठक में चर्चा के बाद 40 फीसदी ही बढ़ोतरी पर सहमति दी गई है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नई दरें आगामी वित्तीय वर्ष से लागू हो सकती हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |