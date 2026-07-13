अस्पताल मैनेजर ने महिला डॉक्टर को भेजे गंदे मैसेज और अश्लील रील, ड्यूटी करना किया मुश्किल

अस्पताल मैनेजर के गंदे मैसेजों और अश्लील रील से परेशान महिला डॉक्टर ने पुलिस से गुहार लगाई है। डॉक्टर का कहना है कि मैनेजर लंबे समय से उन पर अश्लील टिप्पणियां करता है। उसने उसे गंदे मैसेज भेजे हैं। यही नहीं अश्लील रील भी साझा की है। डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

UP News : उत्तर प्रदेश के आगरा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैनेजर की गंदी हरकतों से महिला डॉक्टर परेशान हो गई। डॉक्टर के लिए ड्यूटी करना मुश्किल हो गया। परेशान महिला डॉक्टर ने अस्पताल के मैनेजर पर छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियां करने और सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला डॉक्टर की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र की रहने वाली महिला डॉक्टर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सिकंदरा क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। आरोप है कि अस्पताल का मैनेजर लंबे समय से उन पर बुरी नजर रखे हुए है। उनके आने-जाने के दौरान अश्लील शब्दों का प्रयोग करता था और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था। हालांकि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं थे इसलिए वह अभी तक अस्पताल मैनेजर की शिकायत नहीं कर सकी थीं। शिकायत न होने से अस्पताल मैनेजर का मनोबल बढ़ता चला गया। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो महिला डॉक्टर ने पुलिस से गुहार लगाई।

महिला डॉक्टर ने क्या की है शिकायत? महिला डॉक्टर की शिकायत के अनुसार, 23 जून 2026 की रात करीब साढ़े नौ बजे आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उनके इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक संदेश भेजे। साथ ही एक अश्लील रील भी साझा की। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद उन्होंने अस्पताल के सीईओ को ई-मेल के माध्यम से पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।