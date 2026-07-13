अस्पताल मैनेजर ने महिला डॉक्टर को भेजे गंदे मैसेज और अश्लील रील, ड्यूटी करना किया मुश्किल
अस्पताल मैनेजर के गंदे मैसेजों और अश्लील रील से परेशान महिला डॉक्टर ने पुलिस से गुहार लगाई है। डॉक्टर का कहना है कि मैनेजर लंबे समय से उन पर अश्लील टिप्पणियां करता है। उसने उसे गंदे मैसेज भेजे हैं। यही नहीं अश्लील रील भी साझा की है। डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
UP News : उत्तर प्रदेश के आगरा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैनेजर की गंदी हरकतों से महिला डॉक्टर परेशान हो गई। डॉक्टर के लिए ड्यूटी करना मुश्किल हो गया। परेशान महिला डॉक्टर ने अस्पताल के मैनेजर पर छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियां करने और सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला डॉक्टर की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र की रहने वाली महिला डॉक्टर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सिकंदरा क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। आरोप है कि अस्पताल का मैनेजर लंबे समय से उन पर बुरी नजर रखे हुए है। उनके आने-जाने के दौरान अश्लील शब्दों का प्रयोग करता था और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था। हालांकि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं थे इसलिए वह अभी तक अस्पताल मैनेजर की शिकायत नहीं कर सकी थीं। शिकायत न होने से अस्पताल मैनेजर का मनोबल बढ़ता चला गया। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो महिला डॉक्टर ने पुलिस से गुहार लगाई।
महिला डॉक्टर ने क्या की है शिकायत?
महिला डॉक्टर की शिकायत के अनुसार, 23 जून 2026 की रात करीब साढ़े नौ बजे आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उनके इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक संदेश भेजे। साथ ही एक अश्लील रील भी साझा की। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद उन्होंने अस्पताल के सीईओ को ई-मेल के माध्यम से पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पड़ोसी ने एआई से अश्लील फोटो बनाकर कर दिए वायरल
वहीं आगरा से ही एक महिला के अश्लील फोटो बनाकर वायरल कर दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना एत्मादुद्दौला क्षेत्र की है। यहां एक महिला ने पड़ोसी युवक पर सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस अयुक्त के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपित पुष्पेंद्र प्रजापति लंबे समय से उसे और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। शिकायत के अनुसार आरोपित इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर विभिन्न आईडी बनाकर आपत्तिजनक सामग्री साझा करता है। एआई तकनीक का इस्तेमाल कर छेड़छाड़ किए गए फोटो और वीडियो भी वायरल कर रहा है। आरोप है कि आरोपी रास्ते में रोककर गाली गलौज करता है, धमकाता है। फायरिंग तक कर चुका है। पुलिस ने आरोपित पुष्पेंद्र प्रजापति, रंजीत और दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें