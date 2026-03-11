Hindustan Hindi News
मर चुकी महिला को बेहोश बताया, गत्ते में छिपा दी बच्चे की लाश; अस्पताल की शर्मनाक करतूत

Mar 11, 2026 04:33 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
अस्पताल पर ताला बंद देख परिवारीजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अस्पताल का ताला खुलवाकर जांच की। नवजात का शव जनरेटर के पीछे गत्ते में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

UP News: यूपी के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार स्थित निजी अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा शर्मनाक हरकत किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सोमवार रात में ही दोनों की मौत हो गई थी लेकिन मंगलवार की सुबह अस्पताल प्रबंधन ने महिला को जीवित बता निजी साधन से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और बच्चे का शव गत्ते में छुपा दिया था। पुलिस ने लोगों को शांत कराया। प्रशासन ने अस्पताल सील कर जांच के लिए कमेटी गठित की है।

खड्डा क्षेत्र के मठिया बुजुर्ग निवासी दीनदयाल यादव की बहन की सोमवार की रात बारात आई थी। रात में दीनदयाल की पत्नी नीतू (23) को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजन उसे कोटवा स्थित निजी अस्पताल ले गए। वहां प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल संचालक ने महिला को बेहोश बता शव घंटों रोके रखा। बाद में निजी साधन से मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। इधर डॉक्टर और कर्मचारी फरार हो गए।

अस्पताल पर ताला देख परिवारीजनों ने बुलाई पुलिस

मंगलवार को अस्पताल पर ताला बंद देख परिवारीजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल का ताला खुलवाकर जांच की। नवजात का शव जनरेटर के पीछे गत्ते में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने थाने पहुंच कर कोटवा के खुशी अस्पताल के संचालक जो खुद ही इलाज कर रहे थे के खिलाफ जानबूझ कर महिला और उसकी नवजात बच्ची की हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी निरीक्षक नेबुआ नौरंगिया चंद्र भूषण प्रजापति ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिली है। जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कुशीनगर सीएमओ डॉ. चंद्र प्रकाश ने कहा कि कोटवा के निजी अस्पताल को सील करा दिया गया है। एसीएमओ डॉ राकेश गुप्ता के साथ एसडीएम खड्डा भी इस कार्रवाई में शामिल थे। घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गयी है। टीम में निजी अस्पतालों के पंजीयन के नोडल डॉ आरके गुप्ता, मेडिकल कॉलेज में गायनी के डॉ प्रभात व एक बच्चों के डॉक्टर शामिल हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर निजी अस्पताल के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घर में थी ननद की शादी, विदाई से पहले आयी भाभी की मौत की खबर

जिस महिला की डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा की कोटवा के निजी अस्पताल में मौत हुई, उसके घर में सोमवार की रात ननद की शादी थी। मंगलवार को विदायी से पहले भाभी की मौत की खबर ने शादी की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। लडकी की आनन-फानन में विदाई की और जिला मुख्यालय स्थित पीएम हाउस पहुंचे। खड्डा क्षेत्र के ग्राम मठिया बुर्जुग निवासी गोबरी यादव की पुत्री रुचि की शादी जटहां बाजार थाना क्षेत्र के बबुनिया निवासी सुजीत यादव से 9 मार्च को तय थी। रात में शादी की रस्म चल रही थी कि इसी दौरान गोबरी के पुत्र दीनदयाल की गर्भवती पत्नी नीतू को प्रवस पीड़ा होने लगी। परिजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा ले गए।

जहां डाक्टर ने उसकी हालत खराब देख पडरौना मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परिजन मेडिकल कॉलेज न जाकर कोटवा स्थित निजी अस्पताल पहुंच गए। महिला को भर्ती करा दिया। परिजनों का आरोप है कि जहां डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। घर में बहन की विदायी की तैयारी छोड़ कर दीनदयाल पूरी रात निजी अस्पताल से लेकर पडरौना के मेडिकल कॉलेज तक भाग दौड़ करता रहा। निजी अस्पातल के डॉक्टर ने उससे कई बार झूठ बोला और अंत में महिला को बेहोश बता कर निजी साधन से पडरौना भेज दिया। दीनदयाल ने अपनी तहरीर में निजी अस्पताल के कथित डॉक्टर व संचालक पर पत्नी व नवजात बच्ची की हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है ताकि ऐसी लापरवाही से किसी अन्य की जान न जाए।

