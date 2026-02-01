45 साल बाद घोड़े के गले की घंटी लौटाई, मांगी भी माफी; किसान के पछतावे की कहानी

संक्षेप: सहारनपुर के नानौता में किसान नरेश त्यागी ने 45 साल पहले खेत में घुसने पर घोड़े के गले से घंटी उतार ली थी। बाद में ग्लानि हुई तो मालिक को खोजते रहे। अब मालिक की मौत के बाद उसके बेटे को घंटी लौटाकर माफी मांगी।

कहते हैं गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी भूल को स्वीकार कर सुधारने का साहस दिखाए। सहारनपुर जिले के नानौता क्षेत्र का एक ऐसा ही भावुक और प्रेरणादायक मामला सामने आया है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। यहां 45 साल पहले खेत में घुसने पर किसान ने गुस्से में आकर घोड़े के गले से घंटी (टाल्ली) उतार ली थी। इसके बाद उसे ग्लानि हुई तो घोड़े के मालिक बग्गी चालक को खोजना शुरू किया। अब पता चला कि बग्गी चालक की मौत हो गई है तो किसान ने उसके घर पहुंचकर उसके बेटे को वह घंटी सौंपी और माफी मांगी।

नानौता क्षेत्र के गांव जड़ौदा पांडा निवासी नरेश त्यागी पुत्र बिसम्बर त्यागी ने बताया कि करीब 45 वर्ष पूर्व अनीस कुरैशी के पिता मरहूम सगीर कुरैशी नानौता से जड़ौदा पांडा तक घोड़ा-बग्गी चलाते थे। उनकी हथेली कटी हुई थी। एक दिन उनका घोड़ा नरेश त्यागी के खेत में घुस गया और फसल को नुकसान पहुंचाने लगा। उस समय गुस्से में आकर उन्होंने घोड़े के गले में बंधी घंटी निकाल ली और उसे अपने घर लाकर दीवार पर टांग दिया। वक्त बीता तो दीवार पर टंगी घंटी नरेश त्यागी को उनकी गलती का एहसास कराने लगी।

नरेश त्यागी के अनुसार, जब भी उनकी नजर उस पर पड़ती, मन में ग्लानि की टीस उठती। कई बार उन्होंने कटी हथेली वाले घोड़े के मालिक का पता लगाने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। अंततः हाल ही में घोड़ा मालिक की जानकारी मिलने पर उन्होंने देर न करते हुए नानौता आने का निश्चय किया।