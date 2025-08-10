यूपी में हॉरर किलिंग, प्रेमी के बाद अब युवती का सिर मुड़ा मिला शव, गांव में फैली दहशत

झांसी से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। जहां दो दिन पहले प्रेमी का शव मिलने के बाद रविवार को प्रेमिका का सिर मुड़ा शव मिला है। पिता ने बेटे पर ही युवती की हत्या का आरोप लगाया है। उधर, शव मिलने के बाद से मृतका का भाई फरार है।

यूपी के झांसी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां दो दिन पहले प्रेमी का शव मिलने के बाद रविवार को प्रेमिका का सिर मुड़ा शव मिला है। पिता ने बेटे पर ही युवती की हत्या का आरोप लगाया है। शव मिलने के बाद से मृतका का भाई फरार है। पुलिस ने भी प्रेम-प्रसंग में हत्या का शक जताते हुए दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। उधर, हॉरर किलिंग की क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

दो दिन पहले थाना टहरौली के गांव पथराई निवासी विशाल का खून से लथपथ शव लहचूरा थाना क्षेत्र के गांव गुढ़ा में नदी किनारे मिला था। रविवार को गांव चंद्रपुरा में धार्मिक स्थल के पास ग्रामीणों ने गांव के ही पप्पू अहिरवार की 18 साल की बेटी सहोदरा उर्फ पुत्तो का सिर मुड़ा शव पड़ा देखा। ग्रामीणों के मुताबिक विशाल और सहोदरा में प्रेम-संबंध थे। इस वजह से हॉरर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. अरविंद कुमार स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर जांच कराई गई।

मृतका के पिता पप्पू ने आरोप लगाया कि उसके बेटे अरविंद ने ही बेटी की हत्या की है। बेटी विशाल नामक युवक को जानती थी। पुलिस पप्पू से पूछताछ कर रही है। एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि मामला प्रेम-प्रसंग का लग रहा है। हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। मृतका के भाई की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विशाल के शव को भी इस मामले से जोड़कर जांच की जा रही है।