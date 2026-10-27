तमाशबीन बनी रही भीड़; सरेआम युवक की ईंटों से कूचकर हत्या, मुजफ्फरनगर में ऐलानिया मर्डर

मुजफ्फरनगर के खतौली में प्रेम विवाह की रंजिश में 24 वर्षीय अक्षय की ईंटों से कूचकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार तीन नकाबपोश हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। अक्षय ने डेढ़ साल पहले पड़ोस की युवती से प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने मृतक के साले समेत दो आरोपियों को हिरासत में लिया है।

मुजफ्फरनगर/खतौली, हिटी: खतौली में जानसठ रोड चूना भट्टी पर बाइक सवार युवक की सरेआम ईंटों से कूचकर हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। बाइक सवार युवक अपने दोस्त के साथ एक दुकान पर था। अचानक तीन नकाबपोश युवकों ने उस पर हमला कर दिया। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। युवक ने करीब डेढ़ साल पहले पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था, युवती के परिवार वाले तभी से रंजिश मान रहे थे। पुलिस ने परिजनों से जानकारी मिलने के बाद मृतक के साले समेत दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। परिजनों ने बताया कि युवती के परिजनों ने धमकी दी थी कि जहां अक्षय मिलेगा उसे मार देंगे।

खतौली के गांव बिहारीपुर निवासी 24 वर्षीय अक्षय पुत्र दिलीप सोमवार देर शाम गांव निवासी दोस्त आकाश के साथ बाइक से दवाई लेने निकला था। दोनों खतौली जानसठ रोड पर चूना भट्टी के पास एक दुकान पर पहुंचे। कुछ देर बाद दुकान पर एक बाइक पर सवार तीन नकाबपोश युवक पहुंचे और उन्होंने अक्षय को पकड़ लिया। एक युवक ने अक्षय पर ईंट से प्रहार किया तो अक्षय जमीन पर गिर गया। इस पर हमलावर ने अक्षय के सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ कई वार किए और उसे लहूलुहान कर दिया। सरेआम वारदात के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई लेकिन किसी ने भी अक्षय को बचाने का प्रयास नहीं किया।

6 बहनों का इकलौता भाई था अक्षय घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़े अक्षय को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। घायल अक्षय को लेकर परिजन मेरठ के अस्पताल पहुंचे जहां उसकी मौत हो गई। अक्षय की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के चचेरे भाई राहुल ने घटना की तहरीर दी जिस पर पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि अक्षय की हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। अक्षय ने डेढ़ साल पहले पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था, तभी से ससुराल पक्ष के लोग रंजिश रखते थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक के साले समेत दो लोगों को हिरासत में लिया। कोतवाल प्रभारी निरीक्षक दिनेश बघेल ने बताया कि दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है, तीसरे को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ऐलानिया कत्ल- ससुराल वालों ने कहा था, जहां मिलेगा अक्षय मार देंगे अक्षय का परिवार मूलरूप से मंसूरपुर क्षेत्र के सराय रसूलपुर का रहने वाला है। करीब 30 साल पहले अक्षय के परिजन बिहारीपुर गांव में आकर रहने लगे। अक्षय के पिता दिलीप की आठ साल पूर्व मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद अक्षय पर मां के अलावा अपनी छह बहनों की भी जिम्मेदारी थी। वह नोएडा के एक मॉल में नौकरी करता था। नोएडा से कुछ दिन पूर्व ही वह घर आया था। अक्षय अपने गांव में चाचा के पास अक्सर जाता रहता था। अक्षय का वहां पास ही रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग हो गया था। परिवार के लोगों ने कई बार अक्षय को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना। डेढ़ साल पहले दोनों ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज की। इसके बाद से युवती के परिजन अक्षय से रंजिश रखने लगे। अक्षय के चाचा और उसके परिवार के एक युवक पर एक साल पूर्व जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि युवती के परिजनों ने धमकी दी थी कि जहां पर अक्षय मिलेगा उसको जान से मार देंगे।