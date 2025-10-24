Hindustan Hindi News
हॉरर किलिंग: भाई ने बहन की चाकू घोंपकर की हत्या, भतीजे को बचाने में बुआ ने पड़ोसी पर कराई रिपोर्ट

हॉरर किलिंग: भाई ने बहन की चाकू घोंपकर की हत्या, भतीजे को बचाने में बुआ ने पड़ोसी पर कराई रिपोर्ट

संक्षेप: उन्नाव जिले से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के चिंगरपुरवा गांव में गुरुवार सुबह हुई किशोरी की हत्या रिश्ते के चचेरे भाई ने नहीं, बल्कि सगे भाई ने की है।

Fri, 24 Oct 2025 10:16 PMDinesh Rathour गंजमुरादाबाद (उन्नाव)
यूपी के उन्नाव जिले से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के चिंगरपुरवा गांव में गुरुवार सुबह हुई किशोरी की हत्या रिश्ते के चचेरे भाई ने नहीं, बल्कि सगे भाई ने की है। एक युवक से बात करने से नाराज होकर उसने बुआ के सामने ही बहन को चाकू से गोदकर मार डाला था। इसके बाद दूसरी बुआ ने पड़ोस में रहने वाले परिवार के युवक पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इस परिवार से जमीन को लेकर रंजिश चली आ रही है। शुक्रवार को पुलिस ने असल हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

चिंगरपुरवा गांव में सुबह साढ़े नौ बजे 16 वर्षीय आरती पुत्री अमर सिंह की प्रधान के घर के पीछे पशुबाड़े के पास हत्या कर दी गई थी। आरती के साथ रही बुआ सोनी ने बताया था कि गांव के रहने वाले परिवार से विवाद हुआ था। इसकी शिकायत करने वह चौकी जा रही थी। हालांकि भाई अमर सिंह के समझाने पर वह लोग बगैर शिकायत किए घर लौट रहीं थीं। तभी परिवार के राजेश पुत्र गुड्डू ने आरती की हत्या कर दी थी। हत्या की रिपोर्ट दूसरी बुआ रेखा ने दर्ज कराई थी। सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो राजेश की संलिप्तता नहीं मिली।

सोनी ने बताया था कि वह और आरती ही चौकी गईं थीं। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आरती का भाई अंकित भी साथ में था। इसके अलावा वारदात के समय राजेश मनरेगा के तहत मजदूरी में लगा था। उसका रजिस्टर में नाम भी दर्ज मिला। इसी आधार पर पुलिस ने अंकित को हिरासत में लेकर पूछताछ की। थाने के एक एसआई ने अंकित से कह दिया कि चाकू में तुम्हारी अंगुली के निशान मिले हैं। इसके बाद अंकित सकपका गया और वारदात कबूल कर ली। सीओ ने बताया कि आलाकत्ल बरामद करने के साथ ही अंकित को जेल भेज दिया गया है।

