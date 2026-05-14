बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत

उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में वाहन में सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार को तेज रफ्तार एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे वाहन में सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) पलाश बंसल ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के हथौरा गांव के नजदीक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार एक कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई।

उन्होंने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बंसल ने बताया कि दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल 16 वर्षीय लड़की रिया को बेहतर उपचार के लिये कानपुर ले जाया गया है।उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान आजमगढ़ जिले के रामगढ़ गांव निवासी अजीत (38), उसकी मां प्रेमशिला (55), दादी चंद्रावती (80) और चाची निशा विश्वकर्मा (40) के रूप में हुई।

अधिकारी ने बताया कि महोबा जिले के कबरई कस्बे का रहने वाला अजीत अपने परिवार के सदस्यों के साथ कार में सवार होकर आजमगढ़ से कबरई लौट रहा था कि तभी रास्ते में यह दुर्घटना हो गयी। उन्होंने बताया कि अजीत की आंख लग गयी होगी, जिस कारण यह हादसा हो गया। अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।