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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में वाहन में सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार को तेज रफ्तार एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे वाहन में सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) पलाश बंसल ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के हथौरा गांव के नजदीक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार एक कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई।

उन्होंने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बंसल ने बताया कि दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल 16 वर्षीय लड़की रिया को बेहतर उपचार के लिये कानपुर ले जाया गया है।उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान आजमगढ़ जिले के रामगढ़ गांव निवासी अजीत (38), उसकी मां प्रेमशिला (55), दादी चंद्रावती (80) और चाची निशा विश्वकर्मा (40) के रूप में हुई।

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अधिकारी ने बताया कि महोबा जिले के कबरई कस्बे का रहने वाला अजीत अपने परिवार के सदस्यों के साथ कार में सवार होकर आजमगढ़ से कबरई लौट रहा था कि तभी रास्ते में यह दुर्घटना हो गयी। उन्होंने बताया कि अजीत की आंख लग गयी होगी, जिस कारण यह हादसा हो गया। अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

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हादसे में बाइक सवार अयोध्या के युवक की मौत, दो घायल

वहीं गोंडा-अयोध्या हाईवे पर बुधवार की रात में बाइक सवार तीन व्यक्तियों को किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक मौत हो गई थी जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे।बताया जाता है कि अयोध्या से गोंडा तीनों लोग जा रहे थे कि दर्जी कुआं के पास किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार लालजी जायसवाल (38) पुत्र झिगुंरी जायसवाल निवासी ग्राम कुटी धौरहरा थाना तरुण जिला अयोध्या, इंद्रेश मिश्रा पुत्र धर्मराज मिश्रा निवासी ग्राम उसरी थाना तारुन जिला अयोध्या और चतुर नारायण पुत्र राम भवन निवासी ग्राम पाली अचलपुर थाना तारुन अयोध्या को जोरदार टक्कर मार दी। इससे तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों को सूचना पर सभी को इलाज के लिए समुदाय स्वास्थ्य केंद्र काजीदेवर लाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने लालजी जायसवाल को मृत घोषित कर दिया। अन्य दो व्यक्तियों को इलाज के लिए गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कहोबा चौकी इंचार्ज तेजनरायन गुप्ता बताया कि सूचना मिलते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दो घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए गोंडा भेजा गया है।

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लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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