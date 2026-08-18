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महराजगंज में भीषण सड़क हादसा, 4 युवकों की मौत; दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे थे चारों

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के महराजगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। गांव में एक साथ चार युवकों की मौत से हर कोई स्तब्ध हो गया। सीएचसी पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

महराजगंज में भीषण सड़क हादसा, 4 युवकों की मौत; दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे थे चारों
यूपी के महराजगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में चार युवकों की मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हो गया है। महराजगंज जिले में निचलौल-महराजगंज मार्ग स्थित दमकी गांव के सामने बेकाबू डंपर की चपेट में आने से मंगलवार की देर शाम बाइक सवार चार युवकों की मौत हो गई। चारों एक ही बाइक से निचलौल किसी दोस्त के यहां बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए निकले थे। हादसे में तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि चौथे युवक की निचलौल सीएचसी पर मौत हो गई।

निचलौल थाना क्षेत्र स्थित पचमा गांव के केवटान टोला निवासी व्यास साहनी का पुत्र सन्नी (22), क्यास साहनी का पुत्र किशन (19), संतोष का पुत्र विवेक (20) एक ही बाइक से निचलौल में किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने निकले थे। इनके साथ शिव (18) भी था। बाइक लेकर ये लोग दमकी गांव के सामने गैस गोदाम के समीप पहुंचे थे। इसी दौरान निचलौल की तरफ से जा रहे डंपर ने बाइक में ठोकर मार दी। तेज रफ्तार डंपर की ठोकर लगने से चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों सड़क पर गिरकर तड़पने लगे। आसपास के लोगों ने दुर्घटना देखी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से सभी को निचलौल सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया।

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चार युवकों की मौत से हर कोई स्तब्ध

डंपर की ठोकर इतनी तेज थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पचमा गांव में एक साथ चार युवकों की मौत से हर कोई स्तब्ध हो गया। सीएचसी पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसओ योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि सड़क हादसे में मृत युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे में शामिल डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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