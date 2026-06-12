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कासगंज में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत और 8 घायल, तेरहवीं की दावत खाने आए थे

Deep Pandey हिन्दुस्तान, कासगेज
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उत्तर प्रदेश के कासगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी रिश्तेदारी में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौट रहे थे।

कासगंज में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत और 8 घायल, तेरहवीं की दावत खाने आए थे

उत्तर प्रदेश के कासगंज-अतरौली रोड पर थाना ढोलना क्षेत्र के गांव भरसौली जंगल पर शु्क्रवार रात करीब आठ बजे सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र स्थित गांव अलपपुर से यहां रिश्तेदारी में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। समाचार भेजे जाने तक पुलिस शवों को पोस्टमार्टम गृह भेजे जाने की तैयारी में लगी थी।

जानकारी के अनुसार, एक दर्जन लोग टेंपो में सवार होकर गांव गढ़ी (ढोलना) में अपने रिश्तेदार बड्डे के यहां तेरहवीं की दावत में शामिल होने आए थे। रात करीब आठ बजे भोजन करने के बाद सभी लोग टेंपो से वापस अपने गांव अलपपुर लौट रहे थे। जैसे ही उनका टेंपो गांव भरसोली के जंगल के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉला ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो पलट गया और उसमें सवार लोग नीचे दब गए। चीख पुकार मच गई। हादसे में गांव अलपपुर के राकेश, योगेन्द्र और मान सिंह की मौत हो गई। जबकि आठ अन्य घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही ढोलना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया।

घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा

सीओ सिटी आंचल चौहान ने बताया कि हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है और वे रात में ही कासगंज पहुंच गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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