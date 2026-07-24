Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में देर रात भीषण हादसा: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक साथ चार वाहन भिड़े, परखचे उड़े

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, दोस्तपुर, सुलतानपुर
Follow us on Google News
share

सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार की देर रात भीषण हादसा हो गया। एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 161.4 के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीली पट्टी के भीतर खड़ी दूध की गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी।

road accident
road accident

Sultanpur News: यूपी के सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार की देर रात भीषण हादसा हो गया। एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 161.4 के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीली पट्टी के भीतर खड़ी दूध की गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद दूध की गाड़ी आगे खिसककर सामने खड़े मक्का लदे ट्रेलर से जा भिड़ी। दुर्घटना में तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि दूध की गाड़ी का चालक घायल हो गया। यूपीडा के अनुसार, ट्रेलर चालक दयानंद निवासी बेलवाबाबू, जिला गोरखपुर अपने साथी अरविंद निवासी ग्राम इब्राहिमपुर के साथ अंबेडकरनगर के जहांगीरगंज से गुजरात के गांधीनगर जा रहा था।

माइलस्टोन 161.4 के पास उसका ट्रेलर पीली पट्टी के भीतर खड़ी दूध की गाड़ी से पीछे से टकरा गया। डेयरी की गाड़ी के चालक उमेश पुत्र रामकेमल निवासी ग्राम पुराटा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली हादसे में घायल हो गए। वे माल खाली कर गाजीपुर से लखनऊ जा रहे थे। घायल चालक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तपुर भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दूध की गाड़ी आगे बढ़कर मक्का लदे ट्रेलर से जा टकराई। तीसरे ट्रेलर के चालक मोबीन निवासी हापुड़ बाल-बाल बच गए। हालांकि, हादसे में तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी धनेश कुमार और बेवाना थाना प्रभारी प्रभाकांत तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया।

एक्सप्रेस-वे किनारे खड़े वाहन बन रहे हादसों की वजह

दोस्तपुर कट के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले कई ट्रक चालक अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर बाजार में शराब और भोजन के लिए चले जाते हैं। खाना-पीना और आराम करने के बाद ही वे आगे की यात्रा शुरू करते हैं। वहीं, एक्सप्रेसवे के किनारे वाहनों के खड़े होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यूपीडा और पुलिस समय-समय पर अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को हटाने और चालकों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन यह कवायद स्थायी समाधान साबित नहीं हो पा रही है। अभियान खत्म होते ही फिर से सड़क किनारे ट्रकों के खड़े होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले भी कई गंभीर हादसे सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकराने के कारण हो चुके हैं।

अनियंत्रित पिकप हाईवे किनारे गड्ढे में उतरी चालक बाल-बाल बचा

स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के ईशीपुर गांव के समीप शुक्रवार को लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आम से लदी पिकप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में उतर गई। हादसे में चालक बाल-बाल बच गया। उसे मामूली खरोंचें आईं, जबकि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। लखनऊ से वाराणसी की ओर जा रही पिकप में आम लदा हुआ था। ईशीपुर गांव के पास अचानक चालक वाहन ने नियंत्रण खो बैठा, जिससे पिकप हाईवे से नीचे उतरकर गड्ढे में जा गिरी। हादसा होते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में चालक सर्वेश प्रजापति पुत्र सीताराम प्रजापति, निवासी नवाजी खेड़ा, थाना माल, जनपद लखनऊ को केवल मामूली चोटें आईं। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और न ही कोई अन्य वाहन इसकी चपेट में आया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Sultanpur News Road Accident UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।