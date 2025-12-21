लखनऊ में हैवानियत: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर ऑटो चालक ने दोस्तों संग छात्रा से किया गैंगरेप, दो गिरफ्तार

संक्षेप: एक महीने पहले लखनऊ में छात्रा से हुई हैवानियत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगरेप के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य की पुलिस तलाश कर रही है।

लखनऊ के मोहनलालगंज में ऑटो चालक ने इंस्टाग्राम पर नौंवी की छात्रा से दोस्ती कर ली। शादी का झांसा देकर छात्रा को भगा ले गया। पहले खुद फिर उसके दो दोस्तों ने दुराचार किया। पुलिस ने एक माह बाद छात्रा को बरामद कर सामूहिक दुराचार करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक अन्य फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है।मोहनलालगंज क्षेत्र निवासी 13 साल की किशोरी नौवीं कक्षा की छात्रा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हजरतगंज के 25 तिलकमार्ग पर रहने वाला रोहित उर्फ सोहित वर्तमान समय में मड़ियांव के कृष्ण लोक कॉलोनी, फैजुल्लागंज में रहकर ऑटो चलाता है।वह शादीशुदा है। उसने इंस्टाग्राम पर किशोरी से दोस्ती की। शादी का झांसा दिया। किशोरी 14 नवम्बर को स्कूल से घर जाने के लिए टेम्पो से निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। आरोपी युवक ने छात्रा को बहाने से तेलीबाग बुलाया और चिनहट क्षेत्र के एक होटल में ले गया। वहां उसने छात्रा से दुराचार किया। दो-तीन दिन छात्रा को होटल में ही रखा और दुराचार करता रहा। पुलिस पड़ताल कर रही है कि होटल वालों ने छात्रा के नाबालिग होने के बावजूद किराए पर कमरा कैसे दे दिया। अभी यह भी नहीं पता कि एक महीने तक छात्रा कहां-कहां रही।

दोस्तों ने किया दुराचार मोहनलालगंज कोतवाली इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि बाराबंकी जिले के सरवगी घण्टाघर क्षेत्र निवासी मनीष रस्तोगी इस समय चिनहट के अशरफ बिहार कॉलोनी में किराये के मकान पर रहता है। वह और रितिक नाम का एक अन्य युवक, दोनों रोहित के परिचित हैं। वे भी गाड़ी चलाते हैं। इन दोनों ने भी किशोरी के साथ दुराचार किया।