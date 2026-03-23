सहारनपुर में खौफनाक 'ऑनर' अटैक: पुलिस कस्टडी में बहन पर सगे भाइयों ने बरसाईं गोलियां

युवती अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि पड़ोसी गांव कंदेला के दो युवक उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गए हैं। बरामदगी के बाद युवती को फतेहपुर थाने की महिला कांस्टेबल और दरोगा की निगरानी में कार से मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी फतेहपुर लाया गया था। इसी दौरान सगे भाइयों ने उस पर गोलियां बरसाईं।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में झूठी शान में सगे भाइयों द्वारा पुलिस कस्टडी में अपनी बहन पर खौफनाक ऑनर अटैक किए जाने की दुस्साहसिक घटना सामने आई है। जिले के थाना फतेहपुर क्षेत्र में सोमवार दोपहर हुई सनसनीखेज वारदात से खलबली मच गई। पुलिस कस्टडी में मौजूद युवती पर उसके सगे भाइयों ने सरेआम गोलियां बरसा दीं। युवती को पुलिस, मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची थी। सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवती को सीएचसी में प्राथमिक उपचार दिया गया और जिला अस्पताल भेजा गया। हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गईं हैं।

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि 16 मार्च को फतेहपुर के रामखेड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय युवती अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि पड़ोसी गांव कंदेला के दो युवक उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गए हैं। थाना फतेहपुर में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस युवती की तलाश में जुटी थी और सोमवार सुबह उसे बरामद कर लिया गया। बरामदगी के बाद युवती को फतेहपुर थाने की महिला कांस्टेबल और दरोगा की निगरानी में कार से मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी फतेहपुर लाया गया। इसी दौरान शाम करीब चार बजे बाइक पर सवार होकर पहुंचे युवती के दो सगे भाइयों ने अचानक उस पर गोलियां बरसा दी।

उस वक्त युवती कार में मौजूद थी और सिर में गोली लगने से लहूलुहान हो गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।