यूपी में 14 साल पुराने लव मैरिज का खौफनाक अंत, चाकुओं से गोदकर पत्नी की कर दी हत्या

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 14 साल पुराने लव मैरिज का खौफनाक अंत हो गया। ससुराल मिलने पहुंचे पति ने विवाद के बाद पत्नी की चाकुओं से हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने पकड़ लिया है। पूछताछ कर रही है।

यूपी के सहारनपुर जिल में 14 साल पुराने लव मैरिज का खौफनाक अंत हो गया। हारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित छुटमलपुर की दलित कॉलोनी में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। घरेलू विवाद के चलते मायके में रह रही 35 वर्षीय महिला की उसके पति ने घर में घुसकर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात के समय घर के अन्य सदस्य काम पर गए हुए थे, जिससे आरोपी को मौका मिल गया। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए, जबकि चार बच्चों के सिर से मां का साया उठने से परिवार में कोहराम मच गया।

मृतका की पहचान मीनू (35) पुत्री बालकिशन निवासी दलित कॉलोनी गली नंबर-2, छुटमलपुर के रूप में हुई है। करीब 14 वर्ष पूर्व मीनू ने रजापुर निवासी सनी पुत्र रमेश से प्रेम विवाह किया था। मीनू अनुसूचित जाति समुदाय से थी, जबकि सनी सैनी समाज से है। शुरुआत में दोनों परिवार इस रिश्ते के विरोध में थे, लेकिन बाद में उन्होंने विवाह को स्वीकार कर लिया था।

विवाह के बाद दंपती के चार बच्चे हुए, लेकिन बीते कुछ समय से दोनों के बीच घरेलू विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी कारण मीनू कई दिनों से अपने मायके में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक, दो दिन पहले भी सनी मायके पहुंचा था और विवाद के बाद वापस लौट गया था। बुधवार दोपहर जब घर के अन्य सदस्य रोजमर्रा के काम के लिए बाहर गए हुए थे, तभी सनी दोबारा ससुराल पहुंचा। आरोप है कि दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने चाकू निकालकर मीनू पर लगातार कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण मीनू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।