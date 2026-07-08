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यूपी में 14 साल पुराने लव मैरिज का खौफनाक अंत, चाकुओं से गोदकर पत्नी की कर दी हत्या

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 14 साल पुराने लव मैरिज का खौफनाक अंत हो गया। ससुराल मिलने पहुंचे पति ने विवाद के बाद पत्नी की चाकुओं से हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने पकड़ लिया है। पूछताछ कर रही है।

यूपी में 14 साल पुराने लव मैरिज का खौफनाक अंत, चाकुओं से गोदकर पत्नी की कर दी हत्या

यूपी के सहारनपुर जिल में 14 साल पुराने लव मैरिज का खौफनाक अंत हो गया। हारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र स्थित छुटमलपुर की दलित कॉलोनी में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। घरेलू विवाद के चलते मायके में रह रही 35 वर्षीय महिला की उसके पति ने घर में घुसकर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात के समय घर के अन्य सदस्य काम पर गए हुए थे, जिससे आरोपी को मौका मिल गया। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए, जबकि चार बच्चों के सिर से मां का साया उठने से परिवार में कोहराम मच गया।

मृतका की पहचान मीनू (35) पुत्री बालकिशन निवासी दलित कॉलोनी गली नंबर-2, छुटमलपुर के रूप में हुई है। करीब 14 वर्ष पूर्व मीनू ने रजापुर निवासी सनी पुत्र रमेश से प्रेम विवाह किया था। मीनू अनुसूचित जाति समुदाय से थी, जबकि सनी सैनी समाज से है। शुरुआत में दोनों परिवार इस रिश्ते के विरोध में थे, लेकिन बाद में उन्होंने विवाह को स्वीकार कर लिया था।

विवाह के बाद दंपती के चार बच्चे हुए, लेकिन बीते कुछ समय से दोनों के बीच घरेलू विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी कारण मीनू कई दिनों से अपने मायके में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक, दो दिन पहले भी सनी मायके पहुंचा था और विवाद के बाद वापस लौट गया था। बुधवार दोपहर जब घर के अन्य सदस्य रोजमर्रा के काम के लिए बाहर गए हुए थे, तभी सनी दोबारा ससुराल पहुंचा। आरोप है कि दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने चाकू निकालकर मीनू पर लगातार कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण मीनू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

चार मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठने से पूरे परिवार में मातम पसरा

दिनदहाड़े हुई इस हत्या की सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटना के बाद दलित कॉलोनी समेत आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। चार मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठने से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पति की तलाश में कई टीमें गठित कर दी गई हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह घरेलू कलह सामने आई है, हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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