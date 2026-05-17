Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में कार और डंपर की भीषण टक्कर, बागेश्वर धाम से लौट रहे दंपति समेत चार लोगों की मौत

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हमीरपुर
share

यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। बागेश्वर धाम से लौट रहे कार सवारों की गाड़ी डंपर से टकरा गई। जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

यूपी में कार और डंपर की भीषण टक्कर, बागेश्वर धाम से लौट रहे दंपति समेत चार लोगों की मौत

Hamirpur Accident: यूपी के हमीरपुर में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। बागेश्वर धाम से लौट रहे कार सवारों की कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 34 पर रविवार की दोपहर मौदहा कोतवाली के छिरका गांव के निकट डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में दंपति सहित चार की मौत हो गई है। पांचवीं घायल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। मरने वालों में दंपति सहित तीन कानपुर के नवाबगंज के निवासी है। जबकि चालक लखनऊ का निवासी बताया गया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है।

हादसा दिन में करीब एक बजे के आसपास उस वक्त हुआ जब बागेश्वर धाम से आ रही एक वैगन आर कार ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी की कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। इस हादसे में 55 वर्षीय नरेंद्र कुमार, इनकी पत्नी 52 वर्षीय रेखा, 57 वर्षीय राजकपूर तीनों निवासी सिग्नेचर सिटी जागेश्वर मंदिर के पास नवाबगंज कानपुर और चौथे मृतक कार चालक आयुष चौहान निवासी लखनऊ की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि राजकपूर की पत्नी 54 वर्षीय मीना की हालत नाजुक बनी हुई है। जिन्हें सीएचसी मौदहा से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर एएसपी एके वर्मा सहित पुलिस फोर्स पहुंच गई है। चारों शवों को सीएचसी पहुंचा दिया गया है। मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर से टकराई कार, पांच की मौत

हाईवे पर डंपर और ऑटो में टक़्कर, तीन लोगों की मौत

वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर-जलालाबाद स्टेट हाईवे पर कांट में भी भीषण हादसा हो गया। रविवार दोपहर करीब 11:30 बजे हुए इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आठ सवारियों को लेकर ऑटो जलालाबाद की तरफ से शाहजहांपुर जा रहा था। पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही ऑटो सवार एक बच्चे, एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। पांच घायलों को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भेजा। दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर भाग निकला, मरने वालों की अभी पहचान नहीं हो सकी है।

ये भी पढ़ें:दुधवा में 25 गिद्धों की मौत कैसे हुई? IVRI की जांच रिपोर्ट ने खोला पूरा राज
ये भी पढ़ें:यातायात नियम तोड़ने वालों पर ऐक्शन तेज; ड्रंक एंड ड्राइव में धड़ाधड़ चालान

मिर्जापुर में बाइक सवार दंपति की मौत

मिर्जापुर में वाराणसी-शक्तिगर स्टेट हाइवे पर महुली चौराहे पर रविवार को चौराहा क्रास करते समय बाइक सवार दंपति राखड़ लदे हाइवा की चपेट में हा गया, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। हरौरा थाना क्षेत्र के सरिया दलित बस्ती निवासी 38 वर्षीय गौतम कुमार पुत्र दुक्खू अपनी 34 वर्षीय पत्री फूला देवी के साथ नरायनपुर क्षेत्र में अपने रिश्तेदारी में शादी समारोह में भाग लेने के लिए गय था। जहां से रविवार को 11 बजे गौतम अपनी पत्नी को लेकर बाइक से वापस लौट रहा था। जबकि उसके उसका बच्चा पिछे दूसरी बाइक से अपने रिश्तेदार के साथ आ रहा था। गौतम महुली चौराहे पर पहुंचकर बाइक महुली गांव की ओर मोड़ा, तभी सोनभद्र की ओर से राखड़ लाद कर आ रहे तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आ गए। पति-पत्नी दोनों हाइवा के चक्के में फंस कर कुछ दूर तक घिसटते चले गए। हादसा इतना खौफनाक था कि दोनों चक्के के नीचे बुरी तरह कुचल गए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Road Accident Hamirpur News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।