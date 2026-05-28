Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में भीषण हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से सीआईएसएफ के दरोगा समेत पांच की मौत

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
share

बुलंदशहर में दो हादसे हो गए। अलग-अलग हादसों में सीआईएसएफ दरोगा समेत पांच लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में दो और दूसरे हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। जबकि एक घायल हो गया।

यूपी में भीषण हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से सीआईएसएफ के दरोगा समेत पांच की मौत

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में दो हादसे हो गए। अलग-अलग हादसों में सीआईएसएफ दरोगा समेत पांच लोगों की मौत हो गई। बुलंदशहर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने दरोगा को समेत दो लोगों को रौंदते हुए निकल गई। वहीं गुलावठी थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे 334 पर हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। यहां गाड़ी को बचाने में कार सवार तीन दोस्त खाईं में जाकर गिर गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। हादसे की सूचना पर दोनों जगह पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लिया।

पहला हादसा बुलंदशहर में हुआ। मोहल्ला गिरधारी नगर के रहने वाले 50 वर्षीय अशोक कुमार सीआईएसएफ में दरोगा (एसआई) के पद पर तैनात थे। वर्तमान में वह छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। वह जैनपुर गांव के पास एक प्लॉट लेकर उसमें अपने मकान का निर्माण करवा रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे वह मकान के काम के लिए ही कुड़वाल बनारस स्थित एक दुकान से सामान लेने बाइक पर आए थे। ​प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अशोक कुमार दुकान से सामान खरीदकर अपनी बाइक पर बांध ही रहे थे, तभी गुलावठी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:प्रतीक के लिए हवन-पूजन के बाद शय्या दान, अपर्णा ने शेयर किया भावुक वीडियो
ये भी पढ़ें:बीएचयू हॉस्टल में सब्जी में निकली मरी छिपकली, छात्र आक्रोशित, बंद कराया मेस

स्कॉर्पियो चालक को ग्रामीणों ने पकड़ा

दरोगा को रौंदने के बाद अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने वहीं मौजूद कुड़वल बनारस निवासी 24 वर्षीय जितेंद्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि अशोक कुमार और जितेंद्र दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। भागने की कोशिश कर रहे स्कॉर्पियो चालक को गुस्साए ग्रामीणों ने घेराबंदी करके पकड़ लिया और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मर्चरी भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। एक ही पल में दो मौतों से पूरे इलाके में शोक की लहर है।

ये भी पढ़ें:पत्नी की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर सका पति, पांच घंटे बाद खुद भी प्राण त्यागे

हाईवे पर सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत, एक घायल

दूसरा हादसा गुलावठी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात नेशनल हाईवे 334 पर हुआ। हादसे में कार सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतकों की पहचान शिवम पुत्र उपेंद्र सिंह उर्फ़ मुन्नू उम्र 24 वर्ष निवासी बडढा वाजिदपुर, आर्यन पुत्र अशोक सिंह निवासी गपचरियापुर थाना रसूलाबाद कानपुर देहात, दीपक पुत्र राजकुमार उम्र 28 वर्ष निवासी बडढा वाजिदपुर की मौत हो गई। जबकि कार में सवार विशाल पुत्र पंकज दलाल निवासी गांव तिबड़ा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। चारों दोस्त कार में सवार होकर गांव सैदपुर से वृंदावन जा रहे थे। न्यू छपरावत कट के पास एक गाड़ी यू टर्न ले रही थी। जिसको बचाने के चक्कर में कार खाई में गिर गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में शिवम कार में फंस गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार में फंसे दीपक, आर्यन व विशाल को बाहर निकाला। इसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां आर्यन व दीपक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जबकि विशाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Bulandsehar News Up Latest News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।