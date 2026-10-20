यूपी में भीषण हादसा: इको और स्विफ्ट कार की टक्कर, दोनों गाड़ियों की उड़े परखचे, तीन लोगों की मौत
मेरठ में भीषण हादसा हो गया। दशहरे के दिन ईको और स्विफ्ट कार आमने-सामने भिड़ गईं। हादसे के दौरान तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।
UP Meerut Accident: यूपी के मेरठ में दशहरे के दिन खरखौदा बाईपास पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां इको कार और स्विफ्ट कार के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई्र। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखचे उड़ गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हादसे के बाद अफरातफरी मच गई।
पुलिस के अनुसार, हादसा बेहद दर्दनाक था। हादसे के दौरान गाड़ियों के सवार लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस द्वारा मेरठ के मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने घायलों को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते इलाज के दौरान तीनों घायलों की मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना से मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों के बेकाबू होने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।