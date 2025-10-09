श्रावस्ती में भीषण हादसा: घर बाहर बैठे परिवार को कार ने रौंदा, वृद्धा समेत चार की मौत, तीन घायल

श्रावस्ती में गुरुवार को भीषण हादसा हो गया। ये हादसा उस समय हुआ जब वृद्धा समेत एक ही परिवार के चार लोग घर के दरवाजे पर बैठे बातें कर रहे थे। इस दौरान एक बेकाबू कार ने उन्हें रौंदते हुए दीवार से टकराकर पलट गई।

यूपी के श्रावस्ती में गुरुवार को भीषण हादसा हो गया। ये हादसा उस समय हुआ जब वृद्धा समेत एक ही परिवार के चार लोग घर के दरवाजे पर बैठे बातें कर रहे थे। इस दौरान एक बेकाबू कार ने उन्हें रौंदते हुए दीवार से टकराकर पलट गई। हादसे में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए।

इकौना थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी सुग्रीव गोस्वामी (54) पुत्र बाबूराम गोस्वामी उनकी मां सुंदरपता (72), भतीजे रमेश गोस्वामी (21) पुत्र विजय व उमेश कुमार (18) पुत्र वंश गोस्वामी गुरुवार सुबह घर के दरवाजे पर बैठे बाते कर रहे थे। इस दौरान इकौना से वीरपुर की ओर तेज रफ्तार से जा रही टाटा ईवी कार मौके पर पहुंचते ही बेकाबू हो गई और दरवाजे पर बैठे लोगों को रौंदते हुए दीवार से टकराकर पलट गई। हादसे दरवाजे पर बैठे सुग्रीव, वृद्धा सुन्दरपता, रमेश व उमेश समेत चारो लोग घायल हो गए।

आनन फानन में सभी घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी इकौना में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने घायल सुन्दरपता को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल सुग्रीव की हालत गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया गया। जबकि रमेश व उमेश को कम चोट आने पर उन्हें सीएचसी में ही भर्ती कर लिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही इकौना थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश पांडेय, कस्बा प्रभारी विशाल यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने कार चालक को हिरसात में ले लिया। उमेश के भाई राजेश ने पुलिस को तहरीर देकर चालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।