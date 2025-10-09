Horrific accident Shravasti: family sitting outside house was crushed by car four people including old woman died श्रावस्ती में भीषण हादसा: घर बाहर बैठे परिवार को कार ने रौंदा, वृद्धा समेत चार की मौत, तीन घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour श्रावस्तीThu, 9 Oct 2025 04:16 PM
यूपी के श्रावस्ती में गुरुवार को भीषण हादसा हो गया। ये हादसा उस समय हुआ जब वृद्धा समेत एक ही परिवार के चार लोग घर के दरवाजे पर बैठे बातें कर रहे थे। इस दौरान एक बेकाबू कार ने उन्हें रौंदते हुए दीवार से टकराकर पलट गई। हादसे में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए।

इकौना थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी सुग्रीव गोस्वामी (54) पुत्र बाबूराम गोस्वामी उनकी मां सुंदरपता (72), भतीजे रमेश गोस्वामी (21) पुत्र विजय व उमेश कुमार (18) पुत्र वंश गोस्वामी गुरुवार सुबह घर के दरवाजे पर बैठे बाते कर रहे थे। इस दौरान इकौना से वीरपुर की ओर तेज रफ्तार से जा रही टाटा ईवी कार मौके पर पहुंचते ही बेकाबू हो गई और दरवाजे पर बैठे लोगों को रौंदते हुए दीवार से टकराकर पलट गई। हादसे दरवाजे पर बैठे सुग्रीव, वृद्धा सुन्दरपता, रमेश व उमेश समेत चारो लोग घायल हो गए।

आनन फानन में सभी घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी इकौना में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने घायल सुन्दरपता को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल सुग्रीव की हालत गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया गया। जबकि रमेश व उमेश को कम चोट आने पर उन्हें सीएचसी में ही भर्ती कर लिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही इकौना थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश पांडेय, कस्बा प्रभारी विशाल यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने कार चालक को हिरसात में ले लिया। उमेश के भाई राजेश ने पुलिस को तहरीर देकर चालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

रायबरेली में अज्ञात वाहन ने अधेड़ को मारी टक्कर, मौत

वहीं दूसरी ओर रायबरेली के राना नगर के पास अज्ञात वाहन ने अधेड़ को टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक शत्रोहन मौर्य दीवानी न्यायालय में काम करने जा रहा था। वह गुरूबख्शगंज थाना क्षेत्र के केलौली का रहने वाला है।

Road Accident UP Police Up Latest News
