लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: कार की टक्कर से यूपीडा के चार कर्मचारियों की मौत, दो घायल

उन्नाव जिले में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के चार कर्मचारियों की मौत हो गई।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, उन्नावSat, 27 Sep 2025 06:09 PM
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: कार की टक्कर से यूपीडा के चार कर्मचारियों की मौत, दो घायल

यूपी के उन्नाव जिले में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के चार कर्मचारियों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, बेहटा मुजावर थानाक्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने गश्त कर रहे यूपीडा कर्मियों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार घायलों को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के वक्त कार लखनऊ की ओर जा रही थी जो बाद में बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर विपरीत दिशा में पहुंच गई थी। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान लवकुश (40) और रामकिशोर (38), मुनेश (45) और सरवन (35) के रूप मे हुई है। राकेश (40) और कृष्णपाल (55) घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा अधिकारी मौके पर पहुंचे। बांगरमऊ के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) संतोष सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। कार को कब्जे में ले लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीओ ने बताया कि हादसे के कारण एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद क्रेन की मदद से कार को हटाया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

