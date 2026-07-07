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​दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भीषण हादसा, हरिद्वार से दिल्ली जा रही कार खाई में गिरी, तीन दोस्तों की मौत

Yogesh Yadav दौराला (मेरठ) संवाददाता
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यूपी  के मेरठ में मंगलवार की सुबह दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कार खाई में गिरने से तीन दोस्तों की मौत हो गई। कार सवार चौथे युवक की हालत गंभीर है। सभी दिल्ली के रहने वाले हैं  और हरिद्वार से गंगा स्नान कर लौट रहे थे।

​दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भीषण हादसा, हरिद्वार से दिल्ली जा रही कार खाई में गिरी, तीन दोस्तों की मौत

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर मेरठ में मंगलवार सुबह भीषण हादसा हुआ है। हरिद्वार से गंगा स्नान करके दिल्ली लौट रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सकौती ओवरब्रिज के पास गहरी खाई में जा गिर गई। हादसे में कार सवार चार में से तीन दोस्तों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कार से चारों को निकाला गया। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तेज रफ्तार को ही हादसे का कारण माना जा रहा है।

​मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के चार युवक एक दोस्त की कार लेकर हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गए थे। वापसी के दौरान जब वे दिल्ली-दून हाईवे से गुजर रहे थे, तभी सकौती ओवरब्रिज के पास कार चालक अपना नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे बनी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे होते ही आसपास जुटे लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी और राहत बचाव कार्य में जुट गए।

जब तक पुलिस आती और सभी को कार से निकाला जाता दो युवकों की मौत हो चुकी थी। दो युवकों को गंभीरा हालत में पास के फ्यूचर प्लस अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक अन्य युवक को भी मृत घोषित कर दिया। चौथे युवक का इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

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​ पुलिस ने कार और मृतकों के पास से मिले कागजात के आधार पर पहचान की। सभी दिल्ली के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार दिल्ली के करावल नगर प्रेम नगर का रहने वाला नितेश शर्मा उम्र 25 साल, आशु और शैलेंद्र की मौत हो गई है। घायल मिथुन चौहान का इलाज चल रहा है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक घायल

उधर, सहारनपुर में नानौता क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दो को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है तीनों मजदूरी के रुपये लेकर शामली से लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

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थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के गांव शेखपुरा निवासी 25 वर्षीय नदीम पुत्र अकरम, 28 वर्षीय कार्तिक पुत्र रोहताश और कार्तिक पुत्र संदीप निवासी जीवरहेड़ी बाइक से शामली की तरफ से लौट रहे थे। तीनों बाइक पर मजदूरी के पैसे लेकर लौट रहे थे। नानौता क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर शामली से करीब एक किलोमीटर दूर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। तीनों सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस, घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची। हादसे में नदीम पुत्र अकरम व कार्तिक पुत्र रोहताश की मौत हो गई, जबकि कार्तिक पुत्र संदीप घायल हो गया। उसे पिलखनी स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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