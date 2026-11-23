यूपी के मथुरा हाइवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बरसाना के दर्शन कर वृंदावन जा रहे परिवार की कार सर्विस रोड पर ट्रक में घुस गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हैं।

मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के मथुरा में सोमवार की सुबह मध्य प्रदेश से दर्शन पूजन के लिए आए परिवार के साथ भीषण हादसा हुआ है। थाना जैंत इलाके में हाइवे पर सनसिटी के पास सर्विस लेन पर खड़े डंपर में उनकी स्विफ्ट कार पीछे से घुस गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घायलों को इलाज के लिये निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।

पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश के भिंड निवासी श्रद्धालु स्विफ्ट कार से बरसाना से परिक्रमा लगाने के बाद हाइवे होकर वृंदावन की ओर जा रहे थे। छटीकरा पर श्री राम धर्मकांटा के समीप सनसिटी सर्विस लेन पर कार अनियंत्रित होकर आगे खड़े डंपर में घुस गई। भीषण हादसे में कार के परखचे उड़ गए। चीखपुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और कार सवारों को निकलवाने में जुट गए।

हादसे की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जैंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को निकलवाया। सूचना पर एसएसपी श्लोक कुमार ने भी मौका मुआयना किया। इस दौरान पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेज घायलो को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। एसएसपी और डीएम ने घायलों के हालचाल जानते हुए हॉस्पिटल प्रबंधन को बेहतर उपचार कराने की बात की है।

यह लोग हुए हादसे का शिकार पुलिस के अनुसार कार सवार रुबी शर्मा (32) पत्नी सुनील, ज्योति (30), कान्हा (10) पुत्र सुनील शर्मा, रुद्र (4) पुत्र देवाशीष की मौत हो गई है। देवाशीष (27), आशा देवी (55) पत्नी भरत शर्मा, गिरिजा देवी (25) पत्नी देवाशीष, गौरी (03) पुत्री देवाशीष और पलक (12) गंभीर रूप से घायल हो गये। इन्हें निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।