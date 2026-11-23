यूपी में हाइवे पर भीषण हादसा, वृंदावन जा रही कार ट्रक में घुसी, चार की मौत, पांच गंभीर
यूपी के मथुरा हाइवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बरसाना के दर्शन कर वृंदावन जा रहे परिवार की कार सर्विस रोड पर ट्रक में घुस गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हैं।
मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के मथुरा में सोमवार की सुबह मध्य प्रदेश से दर्शन पूजन के लिए आए परिवार के साथ भीषण हादसा हुआ है। थाना जैंत इलाके में हाइवे पर सनसिटी के पास सर्विस लेन पर खड़े डंपर में उनकी स्विफ्ट कार पीछे से घुस गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। घायलों को इलाज के लिये निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।
पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश के भिंड निवासी श्रद्धालु स्विफ्ट कार से बरसाना से परिक्रमा लगाने के बाद हाइवे होकर वृंदावन की ओर जा रहे थे। छटीकरा पर श्री राम धर्मकांटा के समीप सनसिटी सर्विस लेन पर कार अनियंत्रित होकर आगे खड़े डंपर में घुस गई। भीषण हादसे में कार के परखचे उड़ गए। चीखपुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और कार सवारों को निकलवाने में जुट गए।
हादसे की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जैंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को निकलवाया। सूचना पर एसएसपी श्लोक कुमार ने भी मौका मुआयना किया। इस दौरान पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेज घायलो को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। एसएसपी और डीएम ने घायलों के हालचाल जानते हुए हॉस्पिटल प्रबंधन को बेहतर उपचार कराने की बात की है।
यह लोग हुए हादसे का शिकार
पुलिस के अनुसार कार सवार रुबी शर्मा (32) पत्नी सुनील, ज्योति (30), कान्हा (10) पुत्र सुनील शर्मा, रुद्र (4) पुत्र देवाशीष की मौत हो गई है। देवाशीष (27), आशा देवी (55) पत्नी भरत शर्मा, गिरिजा देवी (25) पत्नी देवाशीष, गौरी (03) पुत्री देवाशीष और पलक (12) गंभीर रूप से घायल हो गये। इन्हें निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
चालक को झपकी आने से तो नहीं हुआ हादसा
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि सभी मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। इनमें चार की मौत हो गई और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। अब तक की जो जानकारी मिली है, उसमें गाड़ी चालक ने रात में दो अलग-अलग जगह परिक्रमा की थी। संभावना है कि रात्रि में नींद न पूरी होने के कारण कार चलाते समय अचानक झपकी आने के कारण दुर्घटना हुई है। पुलिस सारे पहलुओं पर जांच कर रही हैं। सीसीटीवी भी देखी जा रही है। कार सवारों के परिवारीजनों को सूचना दी गयी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।