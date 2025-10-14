यूपी में भीषण हादसा: बाइक सवार चार दोस्तों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, दो की मौत

संक्षेप: महोबा में झांसी-मिर्जापुर राजमार्ग पर भीषण हादसा हो गया। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइकसवार 12वीं के दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

यूपी के महोबा में झांसी-मिर्जापुर राजमार्ग पर भीषण हादसा हो गया। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइकसवार 12वीं के दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। चारों छात्र एक बाइक पर सवार होकर पनवाड़ी से महोबकंठ जा रहे थे। महोबकंठ के गांव ब्यारजो निवासी 18 वर्षीय आकाश, दुलारा निवासी भरत उर्फ प्रिंस, धवार निवासी 17 वर्षीय सत्यम व अनिल अहिरवार 12वीं के छात्र थे। ये लोग पनवाड़ी में रहकर पढ़ाई करते थे।

पुलिस के मुताबिक सोमवार रात करीब 11 बजे आकाश, अनिल और सत्यम बाइक से महोबकंठ जा रहे थे। रास्ते में भरत मिल गया तो उसे भी बाइक पर बैठा लिया। महोबकंठ में रिवई मोड़ के पास बाइक में एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी पनवाड़ी में भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया। कुछ देर बाद भरत की भी मौत हो गई। अनिल और हरि सिंह को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि चालक फरार है। ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर उसकी तलाश की जा रही है।