नवरात्र की अष्टमी पर भीषण हादसा, विंध्याचल से लौट रही स्कार्पियो को ट्रक ने मारी टक्कर, चार की मौत
नवरात्र की अष्टमी पर विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहे लोगों के साथ भीषण हादसा हुआ है। वाराणसी में स्कार्पियो को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले शनिवार की रात बलरामपुर में कार ने सात लोगों को रौंद दिया था। इसमें तीन की मौत हो गई है।
मिर्जामुराद (वाराणसी) संवाददादता। नवरात्र की अष्टमी पर विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहे लोगों के साथ वाराणसी में भीषण हादसा हुआ है। मिर्जामुराद के रूपापुर फ्लाईओवर पर बेकाबू ट्रक ने स्कॉर्पियो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कार्पियो सवार चार लोगों की मौत हो गई। चार अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है स्कार्पियो सवार लोग फ्लाईओवर पर रुककर फोटोग्राफी कर रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने स्कार्पियो समेत सभी को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा गया है। इससे पहले शनिवार की रात बलरामपुर में कार ने सात लोगों को रौंद दिया था। हादसे में तीन की मौत हो गई।
बताया जाता है कि स्कॉर्पियो सवार आठ लोग नवरात्र के कारण अष्टमी पर दर्शन के लिए मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल गए थे। वहां से सोमवार की भोर में वाराणसी लौट रहे थे। सुबह-सुबह का आनंद लेने के लिए वाराणसी प्रयागराज मार्ग पर मिर्जामुराद में रूपापुर फ्लाईओवर पर रुक गए और गाड़ी किनारे लगाकर फोटोग्राफी करने लगे। इसी दौरान प्रयागराज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कार्पियो और फोटोग्राफी कर रहे लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। तीन लोग फ्लाईओवर से छिटककर नीचे जा गिरे। मौके पर चीख-पुकार मच गई।
आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची मिर्जामुराद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से स्कार्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा। फिलहाल मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। घायलों से जानकारी लेने में पुलिस जुटी है। टक्कर के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो गया है। पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी है।
बलरामपुर में कार ने सात को रौंदा, तीन की मौत
इससे पहले बलरामपुर में कोतवाली देहात क्षेत्र के बेलहा चरनगहिया गांव में शनिवार रात दुर्गा मंदिर के बाहर प्रोजेक्टर पर धार्मिक फिल्म देख रहे ग्रामीणों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जिनमें से एक को हालत नाजुक होने पर लखनऊ ट्रामा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने चालक, उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों नशे में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक मदद का ऐलान किया है।
जन्मदिन समारोह में जा रहे थे आरोपी
क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह ने बताया कि कार चालक प्रदीप यादव और उसमें सवार आदर्श यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों नशे की हालत में थे। वे सीतापुर से बलरामपुर होते हुए सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में आयोजित जन्मदिन समारोह में जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में नशे के कारण हादसा होने की बात सामने आई है।
सीएम ने जताया दुख, आर्थिक मदद का ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख, घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा की है। उन्होंने दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।