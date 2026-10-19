नवरात्र की अष्टमी पर भीषण हादसा, विंध्याचल से लौट रही स्कार्पियो को ट्रक ने मारी टक्कर, चार की मौत

नवरात्र की अष्टमी पर विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहे लोगों के साथ भीषण हादसा हुआ है। वाराणसी में स्कार्पियो को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले शनिवार की रात बलरामपुर में कार ने सात लोगों को रौंद दिया था। इसमें तीन की मौत हो गई है।

मिर्जामुराद (वाराणसी) संवाददादता। नवरात्र की अष्टमी पर विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहे लोगों के साथ वाराणसी में भीषण हादसा हुआ है। मिर्जामुराद के रूपापुर फ्लाईओवर पर बेकाबू ट्रक ने स्कॉर्पियो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कार्पियो सवार चार लोगों की मौत हो गई। चार अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है स्कार्पियो सवार लोग फ्लाईओवर पर रुककर फोटोग्राफी कर रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने स्कार्पियो समेत सभी को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा गया है। इससे पहले शनिवार की रात बलरामपुर में कार ने सात लोगों को रौंद दिया था। हादसे में तीन की मौत हो गई।

बताया जाता है कि स्कॉर्पियो सवार आठ लोग नवरात्र के कारण अष्टमी पर दर्शन के लिए मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल गए थे। वहां से सोमवार की भोर में वाराणसी लौट रहे थे। सुबह-सुबह का आनंद लेने के लिए वाराणसी प्रयागराज मार्ग पर मिर्जामुराद में रूपापुर फ्लाईओवर पर रुक गए और गाड़ी किनारे लगाकर फोटोग्राफी करने लगे। इसी दौरान प्रयागराज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कार्पियो और फोटोग्राफी कर रहे लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। तीन लोग फ्लाईओवर से छिटककर नीचे जा गिरे। मौके पर चीख-पुकार मच गई।

आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची मिर्जामुराद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से स्कार्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा। फिलहाल मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। घायलों से जानकारी लेने में पुलिस जुटी है। टक्कर के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो गया है। पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी है।

बलरामपुर में कार ने सात को रौंदा, तीन की मौत इससे पहले बलरामपुर में कोतवाली देहात क्षेत्र के बेलहा चरनगहिया गांव में शनिवार रात दुर्गा मंदिर के बाहर प्रोजेक्टर पर धार्मिक फिल्म देख रहे ग्रामीणों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जिनमें से एक को हालत नाजुक होने पर लखनऊ ट्रामा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने चालक, उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों नशे में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक मदद का ऐलान किया है।

जन्मदिन समारोह में जा रहे थे आरोपी क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह ने बताया कि कार चालक प्रदीप यादव और उसमें सवार आदर्श यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों नशे की हालत में थे। वे सीतापुर से बलरामपुर होते हुए सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में आयोजित जन्मदिन समारोह में जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में नशे के कारण हादसा होने की बात सामने आई है।