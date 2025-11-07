यूपी में भीषण हादसा: डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत

संक्षेप: हमीरपुर में ट्रकों में लकड़ियां लादकर घर लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक में केबल से लोड डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में तीनों दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

यूपी के हमीरपुर में भीषण हादसा हो गया। ट्रकों में लकड़ियां लादकर घर लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक में केबल से लोड डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में तीनों दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने राठ-पनवाड़ी मार्ग पर जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा। डीसीएम में भी तोड़फोड़ की गई। जाम की सूचना पर एसडीएम, सीओ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। लेकिन नाराज ग्रामीण आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं।

कोतवाली क्षेत्र के सदर गांव निवासी 22 वर्षीय श्रीकिशन उर्फ कल्लू पुत्र छोटेलाल श्रीवास, 22 वर्षीय राकेश पुत्र नरेश श्रीवास और गांव के ही 25 वर्षीय बृजभान पुत्र इंद्रपाल रैकवार राठ में लकड़ियों को ट्रकों में लोड करने की मजदूरी करते थे। तीनों आपस में दोस्त भी हैं। शुक्रवार को मजदूरी करके दोपहर तकरीबन दो बजे बाइक से वापस घर लौट रहे थे। अभी इनकी बाइक बसेला-पहाड़ीगढ़ी गांव के बीच पहुंची थी कि तभी उल्टी दिशा से केबल से लोड तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने राठ-पनवाड़ी मुख्य मार्ग पर जमकर हंगामा काटा और जाम लगा दिया।