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यूपी में भीषण हादसा; घर के बाहर बैठे परिवार को ट्रक ने रौंदा, पति-पत्नी समेत चार की मौत

By Yogesh Yadav
संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम
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यूपी के संतकबीर नगर में सोमवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। हाइवे  किनारे घर के बाहर बैठे परिवार को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में पति-पत्नी और दो मासूमों की जान चली गई।

accident in UP s Sant Kabir Nagar
यूपी के संतकबीर नगर में परिवार को रौंदने के बाद गड्ढे में उतरे ट्रक के पास जुटे लोग और पुलिस।

उत्तर प्रदेश में सोमवार की सुबह भीषण हादसा हुआ है। गोरखपुर से सटे संतकबीनगर में घर के बाहर बैठे परिवार को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में पति-पत्नी समेत परिवार के चार सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में दो अन्य दंपति के नाती हैं। ट्रक भी आगे जाकर गड्ढे में उतर गया। ड्राइवर की झपकी को हादसे का कारण माना जा रहा है। घटना नेशनल हाईवे पर खलीलाबाद के कुर्थिया चौराहे पर हुई। स्थानीय पुलिस के साथ ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं।

खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कुर्थिया चौराहे पर सोमवार की सुबह हाइवे से सटे मकान के सामने लालजी (62) पुत्र गनपत अपनी पत्नी ज्ञानमती (60) के साथ घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे। उनके साथ नाती आदर्श (12) पुत्र अनिल कुमार और सत्यम (6) पुत्र राजेश कुमार भी बैठे थे। सुबह करीब आठ बजे खलीलाबाद से बस्ती की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रक के चालक को झपकी आ गई। इससे ट्रक सड़क से नीचे उतरकर घर के बाहर बैठे दंपति और दोनों बच्चों को रौंद दिया।

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ट्रक के नीचे फंस गए शव, अधिकारियों ने निकलवाया

अचानक हुई घटना से अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। सभी को कुचलते हुए ट्रक आगे गड्ढे में उतर गया। लोगों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रक के नीचे फंसे शवों को निकलवाया गया। पुलिस के पहुंचने तक चारों की मौत हो चुकी थी। कुछ देर में ही एडीशनल एसपी, सीओ, कोतवाल, ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी पहुंचे। मौके के हालत की जानकारी ली। सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक ड्राइवर मौके पर फरार बताया जा रहा है। ट्रक के नंबर के आधार पर उसके मालिक और ड्राइवर का पता लगाया जा रहा है।

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गोरखपुर में रामगढ़झील में दो बोट टकराईं, एक की मौत-दो घायल

उधर, गोरखपुर में रामगढ़झील में रविवार रात नौका विहार के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 8.40 बजे झील में चल रही दो मोटर बोट आपस में टकरा गईं, जिससे एक बोट दूसरी बोट के ऊपर चढ़ गई और हादसे में कुशीनगर जिले के 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक बोट पर नौ और दूसरी पर छह पर्यटक सवार थे। नौ सवारियों वाली बोट प्लेटफॉर्म से झील की ओर रवाना हो रही थी। इसी दौरान छह सवारी वाली दूसरी बोट प्लेटफॉर्म पर लौट रही थी। दोनों बोटों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिससे निकलने वाली बोट पर दूसरी बोट अपनी तेज रफ्तार की वजह से उसके ऊपर चढ़ गई।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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