यूपी में भीषण हादसा, तिलक से लौट रही कार ट्रेलर से टकराई, छह लोगों की मौत, दो बच्चे गंभीर
यूपी के कुशीनगर में भीषण हादसा हुआ है। तिलक से लौट रही कार के ट्रेलर से टकराने से छह लोगों की मौत हो गई है। दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को गोरखपुर रेफर किया गया है।
बोदरवार (कुशीनगर), हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के कुशीनगर में सोमवार की सुबह-सुबह भीषण हादसा हुआ है। तिलक समारोह से लौट रहे लोगों की कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार आठ में से छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। दोनों की उम्र 12 और 17 साल है। घटना हाटा कोतवाली के थरुआडीह पेट्रोल पंप के पास हुई। सभी लोग कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भलूही से तिलक समारोह में शामिल होने के लिए हाटा कोतवाली के देवराड़ पिपरा गांव गये थे। यह तिलक महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के बभनौली से गया था।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भलुही गांव निवासी प्रधान प्रतिनिधि कन्हैया प्रसाद के भाई रवि कुमार गौतम जो एसएसबी के जवान हैं, उनकी ससुराल बमनौली में है। रविकुमार गौतम की साली का तिलक गया था। सभी लोग भलुही से रिश्तेदार के तिलक में सम्मिलित होने देवराज पिपरा में गए थे। वहां से एक कार में कन्हैया अपने पिता राम बेलास, भाई राम मिलन समेत आठ लोगों के साथ देर रात ईको कार से लौट रहे थे।
आमने-सामने टक्कर में कार के उड़े परखचे
इसी दौरान कोतवाली क्षेत्र हाटा के पेट्रोल पम्प के पास कार की सामने से आ रहे ट्रेलर से सीधी टक्कर हो गई। तेज रफ्तार के कारण कार के पखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के साथ पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई। जब तक लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता, छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। दो नाबालिग गंभीर हालत में थे। दोनों को पहले मेडिकल कॉलेज फिर गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया।
भीषण हादसे में एक साथ छह लोगों की मौत की खबर गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। कुछ लोग घटनास्थल तो कुछ लोग अस्पताल भागे। सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस फिलहाल तेज रफ्तार को ही घटना का कारण मान रही है।
इन लोगों की गई जान
हादसे में भलुही के प्रधान प्रतिनिधि कन्हैया प्रसाद उम्र 45 पुत्र राम बेलास, रामबेलास उम्र 65 पुत्र शोभा, राम मिलन 35 पुत्र राम बेलास, मृदुल मिश्रा 37 पुत्र नर्वदा मिश्रा, रंजय गुप्ता 35 पुत्र बुनियादी, मिथलेश गुप्ता 22 पुत्र अवधेश गुप्ता की मौत हो गई है। वहीं, आयुष 12 पुत्र राम मिलन, आर्यन 17 पुत्र राममिलन गम्भीर रूप से घायल हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।