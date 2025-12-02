Hindustan Hindi News
यूपी में भीषण हादसा; ट्रक से टक्कर के बाद पलटी बस में लगी आग, तीन की मौत, दो दर्जन घायल

नेपाल बार्डर सोनौली से दिल्ली जा रही बस के साथ यूपी के बलरामपुर में भीषण हादसा हुआ है। ट्रक से टकराने के बाद पलट गई बस में आग लग गई। इससे तीन लोगों की मौत हो गई है। दो दर्जन के करीब यात्री घायल हैं। इनमें पांच की हालत गंभीर है। उन्हें बहराइच के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

Tue, 2 Dec 2025 07:27 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, बलरामपुर
यूपी के बलरामपुर में मंगलवार की देर रात भीषण बस हादसा हुआ है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के फुलवरिया बाईपास के पास बस की ट्रक से जबरदस्त टक्कर के बाद आग लग गई। दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो दर्जन यात्री घायल हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। 23 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें पांच की हालत गंभीर है। उन्हें बहराइच के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौके पर जिले के आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। बस बिहार के सोनौली से दिल्ली जा रही थी। प्रशासन ने घायलों की सूची जारी की है। मरने वालों का शव बुरी तरह जल जाने से पहचान नहीं हो पाई है। घायलोंं में ज्यादातर नेपाल के हैं।

बताया जा रहा है कि सोनौली से दिल्ली जा रही बस रात करीब सवा दो बजे फुलवरिया चौराहा के पास ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई और उसमें आग लग गई। सवारियों से भरी बस में आग लगते ही अफरातफरी मच गई। चीख पुकार मची तो आसपास के लोग और अन्य वाहनों से गुजर रहे लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। शीशा तोड़कर तमाम यात्री बस से बाहर आए और अन्य यात्रियों को निकालने में जुटे। पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई।

स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को अस्पताल भेजना शुरू किया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने बस और ट्रक में लगी आग को बुझाया। जब तक लोगों को निकाला जाता दो यात्रियों की मौत हो चुकी थी। एक व्यक्ति की बाद में बस के नीचे से लाश मिली। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर भेजा गया। प्रशासन के अनुसार कुल 23 घायल अस्पताल लाए गए हैं। इनमें पांच की हालत गंभीर हैं। उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। घायलों की सूची जारी की गई है, जबकि बुरी तरह जल जाने के कारण मरने वालों की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

कृष्ण बहादुर पुत्र दिल बहादुर उम्र 58 नवलपुर नेपाल को मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। ऋचा पुत्री मुकुंद योगी 26 वर्ष को फ्रैक्चर होने पर जिला मेमोरियल अस्पताल भेजा गया है। पूर्णिमा पत्नी शिव बहादुर उम्र 28 वर्ष व शिव बहादुर उम्र 30 वर्ष, शिवांगी उम्र 18 माह, बाल बहादुर व लोकेंद्र बहादुर निवासी गुल्मी नेपाल का इलाज संयुक्त जिला अस्पताल में चल रहा है।

इन पांच घायलों को बहराइच रेफर किया गया

सरस्वती पांडेल पत्नी विनोद खारिल उम्र 24 निवासी बुटवल नेपाल

धान कुमार पत्नी शंकर महतो उम्र 60 वर्ष बुटवल नेपाल

अनिल पुत्र कृष्ण बहादुर उम्र 16 वर्ष बुटवल नेपाल

दिवाकर न्यूपाने पुत्र महा शर्मा उम्र 42 बुटवल नेपाल

विष्णु माया पत्नी कृष्ण बहादुर उम्र 52 नवल पुर नेपाल