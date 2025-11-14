यूपी में भीषण हादसा, श्रद्धालुओं से भरा आटो पलटा, महिला की मौत और 8 घायल

संक्षेप: यूपी के अंबेडकरनगर में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां श्रद्धालुओं से भरा आटो पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन के करीब यात्री घायल हुए हैं।

यूपी के अंबेडकरनगर में जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के रफीगंज,जलालपुर मार्ग पर मदरहा के समीप शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। भियांव दरगाह से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन के करीब यात्री घायल हुए हैं।

जानकारी के अनुसार सुबह लगभग आठ बजे जौनपुर जनपद के कलीचाबाद निवासी 11 श्रद्धालु ऑटो से मालीपुर स्टेशन की ओर जा रहे थे। मदरहा के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को बचाने के प्रयास में चालक का नियंत्रण ऑटो से हट गया, जिससे वाहन पेड़ से जा टकराया और पलट गया। हादसे के तुरंत बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया।

हादसे में बिंदु (50), रंजना (19), सुनीता (40), साक्षी (14), सागर (12), बीना (35), सुशांत (14), जगत (68) और मीनाक्षी (22) समेत कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने 55 वर्षीय चिंता देवी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त ऑटो को कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घायलों का उपचार चल रहा है और सभी घायल जौनपुर जनपद के निवासी हैं। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

