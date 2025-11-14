Hindustan Hindi News
Horrific accident in UP, auto rickshaw full of devotees overturns, woman killed and 8 injured
यूपी में भीषण हादसा, श्रद्धालुओं से भरा आटो पलटा, महिला की मौत और 8 घायल

यूपी में भीषण हादसा, श्रद्धालुओं से भरा आटो पलटा, महिला की मौत और 8 घायल

संक्षेप: यूपी के अंबेडकरनगर में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां श्रद्धालुओं से भरा आटो पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन के करीब यात्री घायल हुए हैं।

Fri, 14 Nov 2025 11:43 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के अंबेडकरनगर में जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के रफीगंज,जलालपुर मार्ग पर मदरहा के समीप शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। भियांव दरगाह से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन के करीब यात्री घायल हुए हैं।

जानकारी के अनुसार सुबह लगभग आठ बजे जौनपुर जनपद के कलीचाबाद निवासी 11 श्रद्धालु ऑटो से मालीपुर स्टेशन की ओर जा रहे थे। मदरहा के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को बचाने के प्रयास में चालक का नियंत्रण ऑटो से हट गया, जिससे वाहन पेड़ से जा टकराया और पलट गया। हादसे के तुरंत बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया।

हादसे में बिंदु (50), रंजना (19), सुनीता (40), साक्षी (14), सागर (12), बीना (35), सुशांत (14), जगत (68) और मीनाक्षी (22) समेत कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने 55 वर्षीय चिंता देवी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त ऑटो को कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घायलों का उपचार चल रहा है और सभी घायल जौनपुर जनपद के निवासी हैं। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

श्रावस्ती में बाइक की टक्कर से वृद्ध गंभीर

वहीं श्रावस्ती में देर रात तेज रफ्तार बाइक सवार ने वृद्ध को टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध गंभीररूप से घायल हो गए। स्थिति गंभीर देख जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज बहराइच रेफर कर दिया गया।

सिरसिया थाना क्षेत्र के चिल्हरिया मोड़ निवासी ननकू गुप्ता (60) पुत्र राजाराम गुरुवार देर शाम को घर से निकल कर पैदल ही चिल्हरिया मोड़ तिराहे पर जा रहे थे। इस दौरान घर से कुछ ही दूरी पर सिरसिया से भिनगा की ओर जा रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इससे ननकू गुप्ता गंभीररूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से घायल बुजुर्ग को सीएचसी सिरसिया ले जाया गया। जहां हालत गंभीर देख जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल भिनगा से हालत नाजुक देख घायल को मेडिकल कालेज बहराइच रेफर कर दिया गया। जहां हालत गंभीर बनी हुई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
