यूपी में भीषण हादसा; साइकिल सवार को रौंदने के बाद भाग रहा डंपर ई रिक्शा पर पलटा, छह की मौत
बांदा में बुधवार की देर रात भीषण हादसा हुआ है। साइकिल सवार को रौंदने के बाद भाग रहा डंपर ई रिक्शा पर पलट गया। इससे छह लोगों की मौत हो गई। बिसंडा क्षेत्र के लौली रोड पर दर्दनाक घटना हुई है। चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
बिसंडा थाना क्षेत्र में लौली रोड पर बुधवार शाम एक खूनी डंपर ने छह लोगों की जान ले ली। मौरंग से ओवरलोड डंपर ने पहले साइकिल सवार रिटायर्ड शिक्षक को रौंदा। ग्रामीणों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो चालक ने डंपर को दौड़ा दिया। बेकाबू डंपर ने आगे जाकर ई रिक्शा को टक्कर मारने के बाद उसी पर पलट गया। हादसे में रिटायर्ड शिक्षक और ई रिक्शा सवार पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सभी घायलों को पीएचसी बिसंडा भेजा गया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल पर जाम लगाते हुए नो एंट्री लगाए जाने की मांग की है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की।
पुलिस ने बताया कि कस्बा बिसंडा में लौली रोड पर मौरंग लदे तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल से जा रहे घूरी गांव निवासी रिटायर्ड शिक्षक 62 वर्षीय रामेश्वर पुत्र राम आधार को टक्कर मार दी। इसमें रामेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की तो चालक ने डंपर को दौड़ा दिया। ग्रामीणों के पीछा करने पर बेकाबू डंपर बिसंडा से अपने गांव कोर्रही जा रहे ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी और उसी पर पलट गया। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने लोगों को निकालना शुरू किया।
पुलिस और एंबुलेंस को भी घटना की जानकारी दी गई। कुछ देर में ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। एंबुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में ई रिक्शा सवार कोर्रही गांव निवासी 40 वर्षीय नबील पुत्र सरीफ, 12 वर्षीय शहबाज पुत्र पीरू, 48 वर्षीय ममता पत्नी मुन्ना, 45 वर्षीय राकेश पुत्र लोटन को मृत घोषित कर दिया गया।
कोर्रही निवासी 45 वर्षीय सबाना पत्नी पीरू, तीन माह की साफिया पुत्री पीरू, 55 वर्षीय सोहन लाल पुत्र रामलाल, 25 वर्षीय शिवकली पुत्री सोहन लाल, 50 वर्षीय बउरी पत्नी सोहनलाल घायल हैं। सभी को गंभीर हालत को देखते हुए पीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान सोहन लाल ने दम तोड़ दिया। एएसपी शिवराज ने बताया कि हादसे में कुल छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं। चालक की तलाश की जा रही है, जबकि डंपर को कब्जे में ले लिया है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।