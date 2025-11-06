यूपी में भीषण हादसा: रोडवेज बस से टकराया दूध से भरा टैंकर, बच्चा समेत चार लोगों की मौत; 28 घायल
संक्षेप: आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर गुरुवार को सासनी क्षेत्र के गांव समामई के पास दूध के टैंकर और रोडवेज बस में आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में दस साल के बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई।
यूपी के हाथरस में भीषण हादसा हो गया। आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर गुरुवार को सासनी क्षेत्र के गांव समामई के पास दूध के टैंकर और रोडवेज बस में आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में दस साल के बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 से अधिक यात्री घायल हो गये। मरने वालों में एक सड़क किनारे अमरूद बेचने वाला भी शामिल है। घायलों को पहले सीएचसी सासनी और फिर जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलने पर डीएम और एसपी ने जिला अस्पताल पहुंच घायलों का हाल जाना।
अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस गुरुवार शाम को अलीगढ़ से यात्रियों को लेकर आगरा जा रही थी। जैसे ही बस आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर समामई गांव के निकट आई तो आगरा की ओर से दूध का टैंकर अलीगढ़ की ओर जा रहा था। बताया जाता है कि कैंटर चालक नशे में धुत था। तेज रफ्तार होने के चलते संतुलन खो बैठा जिसके चलते टैंकर का पीछे का हिस्सा बस में बीच में जा घुसा और बस दो हिस्सों में टूट गई। पुलिस ने घायलों को सासनी सीएचसी पहुंचाया। यहां पर रोडवेज बस के परिचालक अर्जुन पुत्र किशन पाल नगला गुलाबी, थाना बागवाला, एटा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
वहीं सासनी के तिलौठी निवासी 12 वर्षीय कुलदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश के अलावा 50 वर्षीय महाराज सिंह पुत्र सौदान सिंह निवासी इगलास अड्डा हाथरस की मौत हो गई। इसके अलावा सड़क किनारे अमरूद बेच रहा सासनी के हरीनगर निवासी सोनू पुत्र रमेशचंद्र भी बस की चपेट में आ गया और उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया। हादसे की सूचना के बाद जिला अस्पताल पहुंचे डीएम अतुल वत्स और एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने घायलों का हाल जाना। यहां से तीन घायलों को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।