यूपी के बलिया में भीषण हादसा, नशे में ड्राइविंग कर रहे युवकों की बोलेरो पेड़ से टकराई, चार की मौत

यूपी के बलिया में भीषण हादसा, नशे में ड्राइविंग कर रहे युवकों की बोलेरो पेड़ से टकराई, चार की मौत

संक्षेप: यूपी के बलिया में भीषण हादसा हुआ है। निमंत्रण से लौट रहे लोगों की बोलेरो पेड़ से टकरा गई। हादसे में चार युवकों की मौत हो गई और एक घायल है। हादसा इतना भीषण था कि तीन युवकों की मौके पर ही जान चली गई। सभी युवक नशे की हालत में थे।

Wed, 12 Nov 2025 11:53 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बलिया में भीषण हादसा हुआ है। निमंत्रण से लौट रहे युवकों की बोलेरो पेड़ से टकरा गई। हादसे में चार युवकों की मौत हो गई और एक घायल है। हादसा इतना भीषण था कि तीन युवकों की मौके पर ही जान चली गई। एक ने वाराणसी के अस्पताल में दम तोड़ा है। घटना बांसडीह में पर्वतपुर-घेराई मार्ग पर हुआ है। मरने वालों में दो रामपुरकलां और एक दिवाकरपुर का निवासी था। पुलिस के अनुसार सभी सवार नशे में थे। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मरने वालों की पहचान रामपुर कला गांव निवासी सत्यम राजभर (20), राजा कुमार (18), दिवाकरपुर गांव निवासी विकास (21) और अनीश (16) के रूप में हुई है। घायल अभिषेक (18) का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाते समय उससे नियंत्रण खो दिया गया था। बोलेरो की गति बहुत तेज थी। मोड़ पर चालक ने अनियंत्रित हो गया। इससे गाड़ी पेड़ से जा टकराई।

भीषण टक्कर से बोलेरो के परखचे उड़ गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और पुलिस के साथ एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने बोलेरो के अंदर से सभी को बाहर निकाला। तब तक तीन लोगों की मौत हो गई थी। दो लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। एक की हालत गंभीर देख वाराणसी रेफर कर दिया गया। जहां उसकी भी मौत हो गई।