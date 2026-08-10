आगरा में भयावह हादसा; सड़क पर बिखरे शव और घायल, वीडियो हो रहा वायरल
Agra News: आगरा में रविवार की देर रात भीषण हादसा हो गया। आलू लदे बेकाबू ट्रक ने आगे चल रही कई बाइकों को रौंदा दिया। इससे सड़क पर शव और घायल बिखर गए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
Agra News: आगरा में रविवार की रात भीषण हादसे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। थाना एत्मादपुर क्षेत्र में खंदौली मार्ग पर बेकाबू ट्रक ने आगे चल रही तीन बाइकों को चपेट में ले लिया। बाइक सवार फिरोजाबाद की दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। उनके दो बेटे और एक अन्य बाइक सवार घायल हो गया। हादसे के बाद शव और घायल लोग सड़क पर बिखर गए। महिला के तो शरीर के चीथड़े उड़ गए। इसका वीडियो भी किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ देर में ही वीडियो वायरल हो गया। मारे गए पति-पत्नी हाथरस से गमी से लौट रहे थे। हादसे के बाद चालक ने ट्रक लेकर भागने की कोशिश की तो लोगों ने पीछा कर लिया। ग्रामीणों ने पीछा कर बरहन तिराहे पर ट्रक को तो पकड़ लिया लेकिन चालक भाग निकला। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश कर रही है।
हादसे में घायल फिरोजाबाद के थाना सिंधी के गांव धिरपुरा के रहने वाले जयकुमार शर्मा ने बताया कि वह हाथरस से नाना की अंत्येष्टि से वापस लौट रहे थे। एक बाइक पर पिता 62 वर्षीय विनोद शर्मा और मां 60 वर्षीय स्नेहलता थीं। दूसरी बाइक को वह खुद चला रहा था। उसके साथ भाई गौरव और चाची ममता शर्मा सवार थीं। जयकुमार ने बताया कि खंदौली मार्ग स्थित नगला हंसराज के पास पीछे से आ रहे आलू से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइकों को टक्कर मार दी। बेकाबू ट्रक ने गांव पिपरिया के बाइक सवार युवक भूपेंद्र राजपूत को भी टक्कर मारी।
एक बाइक पर सवार विनोद कुमार और स्नेहलता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि स्नेहलता के शव की चीथड़े उड़ गए। अन्य घायल भी सड़क पर बिखर गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। भाग रहे ट्रक को ट्रक को कब्जे में ले लिया है।
एसीपी देवेश कुमार ने बताया कि हादसे में दंपति विनोद शर्मा व स्नेहलता की मौत हो गई। उनके बेटे गौरव, जयकुमार और एक अन्य बाइक सवार भूपेंद्र घायल हैं। पीछा कर रोके गए ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
इस भीषण हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस को सूचना दी गई। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसमें बाइक सवार सड़क पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेहलता के शव के चीथड़े भी दिखाई दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।