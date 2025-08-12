Horrible road accident in Badaun UP, 3 people including a Lekhpal died यूपी में भीषण सड़क हादसा, बर्थडे पार्टी कर लौट रहे लेखपाल समेत 3 की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में भीषण सड़क हादसा, बर्थडे पार्टी कर लौट रहे लेखपाल समेत 3 की मौत

यूपी के बदायूं में देर रात भीषण सड़क हो गया। तेज रफ्तार कार स्वागतद्वार से टकरा गई। हादसे में लेखपाल समेत तीन की मौत हो गई। लेखपाल की जन्मदिन पार्टी के बाद लौटते समय हादसा हो गया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 05:55 AM
यूपी के बदायूं में बाईपास पर सोमवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार लेखपाल समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से घायल है। तेज रफ्तार कार की स्वागत द्वार से टक्कर के चलते यह हादसा हुआ। चारों कार सवार लेखपाल का जन्मदिन मनाकर बदायूं से उझानी की ओर जा रहे थे। घायल मेडिकल कॉलेज में भर्ती है।

पुलिस के मुताबिक बदायूं के कल्याण नगर निवासी 35 वर्षीय लेखपाल राजा सक्सेना तीन साथियों के साथ कार से उझानी बाईपास गए थे। लेखपाल की जन्मदिन पार्टी के बाद रात 1:15 बजे लौटते समय बाईपास पर एआरटीओ के पास कार स्वागत द्वार से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हादसे में उसके परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला लेकिन लेखपाल राजा सक्सेना, रूवल पटेल व हर्षित गुप्ता मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। घायल 29 वर्षीय अंकित को मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है।

रायबरेली में डंपर की टक्कर से 2 युवकों की मौत

वहीं रायबरेली में शिवगढ़-बहुदा मार्ग पर डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को ओवरटेक करते समय टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा युवक घायल हो गया। चितवनिया गांव निवासी शिवा (18) साथी सुमित वर्मा (22)और रिश्तेदार विजय उर्फ नन्हऊ (23) निवासी गूढ़ा के साथ एक ही बाइक से मोहनलालगंज प्लाई वुड कंपनी में काम करने के लिए जा रहे थे। शिवगढ़-बहुदा संपर्क मार्ग पर डंपर की टक्कर से शिव और विजय उर्फ नन्हऊ की मौत हो गई ।

