शोहदों ने तमंचे के बल पर 11 साल की बच्ची का किया अपहरण, पशुशाला में ले जाकर किया गैंगरेप

संक्षेप: मुरादाबाद में दो युवकों ने 11 वर्षीय बच्ची को तमंचे के बल पर अगवा कर लिया। पीड़िता के भाइयों ने विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट कर उन्हें भगा दिया। सोमवार सुबह पीड़िता जंगल में बेसुध हालत में पड़ी मिली। उसके हाथ-पैर बंधे थे।

यूपी के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात करीब डेढ़ बजे दो युवकों ने 11 वर्षीय बच्ची को तमंचे के बल पर अगवा कर लिया। पीड़िता के भाइयों ने विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट कर उन्हें भगा दिया। सोमवार सुबह पीड़िता जंगल में बेसुध हालत में पड़ी मिली। उसके हाथ-पैर बंधे थे। होश में आने पर उसने बताया कि रवि और शुभम ने उसे पशुशाला में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में हाथ-पैर बांधकर बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर दोनों नामजद आरोपियों पर केस दर्ज किया है।

भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने भोजपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। वह अपने दो बेटे और एक बेटी के साथ भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव में किराये के मकान में रहती है। उसका एक बेटा गांव इस्लामनगर में स्थित मोहब्बतपुर भगवंतपुर निवासी रवि के मेडिकल स्टोर पर काम करता है। महिला के अनुसार रविवार रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो रहा था। रात करीब डेढ़ बजे उसका बेटा पानी पीने के लिए उठा तो देखा 11 वर्षीय बेटी चारपाई पर नहीं है। जिसके बाद परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। महिला के अनुसार जिसके बाद उसके बेटे और परिवार के लोग तलाश में जुट गए। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि रवि और उसके गांव का ही रहने वाला शुभम 11 वर्षीय बेटी को बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे।

बाइक शुभम चला रहा था और रवि बच्ची की गर्दन पर चाकू लगाए हुए था। बच्ची के भाइयों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उनकी बाइक में लात मारकर बाइक गिरा दी। बाद में तमंचा लहराते हुए धमकी देकर वहां से बच्ची को लेकर भाग गए। सोमवार सुबह बच्ची जंगल में रास्ते में पड़ी मिली। उसके हाथ पैर बंधे थे। इसके बाद परिजन बच्ची को घर ले गए जहां होश में आने पर उसने आपबीती सुनाई।