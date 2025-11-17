Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHooligans abducted an 11 year old girl at gunpoint and then gangraped her
शोहदों ने तमंचे के बल पर 11 साल की बच्ची का किया अपहरण, पशुशाला में ले जाकर किया गैंगरेप

शोहदों ने तमंचे के बल पर 11 साल की बच्ची का किया अपहरण, पशुशाला में ले जाकर किया गैंगरेप

संक्षेप: मुरादाबाद में दो युवकों ने 11 वर्षीय बच्ची को तमंचे के बल पर अगवा कर लिया। पीड़िता के भाइयों ने विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट कर उन्हें भगा दिया। सोमवार सुबह पीड़िता जंगल में बेसुध हालत में पड़ी मिली। उसके हाथ-पैर बंधे थे।

Mon, 17 Nov 2025 10:53 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
share Share
Follow Us on

यूपी के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात करीब डेढ़ बजे दो युवकों ने 11 वर्षीय बच्ची को तमंचे के बल पर अगवा कर लिया। पीड़िता के भाइयों ने विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट कर उन्हें भगा दिया। सोमवार सुबह पीड़िता जंगल में बेसुध हालत में पड़ी मिली। उसके हाथ-पैर बंधे थे। होश में आने पर उसने बताया कि रवि और शुभम ने उसे पशुशाला में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में हाथ-पैर बांधकर बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर दोनों नामजद आरोपियों पर केस दर्ज किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने भोजपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। वह अपने दो बेटे और एक बेटी के साथ भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव में किराये के मकान में रहती है। उसका एक बेटा गांव इस्लामनगर में स्थित मोहब्बतपुर भगवंतपुर निवासी रवि के मेडिकल स्टोर पर काम करता है। महिला के अनुसार रविवार रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो रहा था। रात करीब डेढ़ बजे उसका बेटा पानी पीने के लिए उठा तो देखा 11 वर्षीय बेटी चारपाई पर नहीं है। जिसके बाद परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। महिला के अनुसार जिसके बाद उसके बेटे और परिवार के लोग तलाश में जुट गए। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि रवि और उसके गांव का ही रहने वाला शुभम 11 वर्षीय बेटी को बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे।

ये भी पढ़ें:जुए में पत्नी को हार गया पति, दोस्तों ने किया गैंगरेप; ससुर-जेठ ने भी किया शोषण

बाइक शुभम चला रहा था और रवि बच्ची की गर्दन पर चाकू लगाए हुए था। बच्ची के भाइयों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उनकी बाइक में लात मारकर बाइक गिरा दी। बाद में तमंचा लहराते हुए धमकी देकर वहां से बच्ची को लेकर भाग गए। सोमवार सुबह बच्ची जंगल में रास्ते में पड़ी मिली। उसके हाथ पैर बंधे थे। इसके बाद परिजन बच्ची को घर ले गए जहां होश में आने पर उसने आपबीती सुनाई।

मुंह पर रूमाल लगाने से हो गई थी बेहोश

महिला के अनुसार बेटी ने बताया कि आरोपी रवि और शुभम ने उसके मुंह रूमाल लगा दिया था जिससे वह बेसुध हो गई थी। बाद में आरोपी उसके मुंह पर टेप लगाकर अगवा कर ले गए। जंगल में स्थित पशुशाला में लेजाकर आरोपियों ने गैंग रेप किया। वारदात करने के बाद आरोपी उसे बेहोशी की हालत में ही छोड़कर भाग गए। एसएचओ भोजपुर संजय कुमार की टीम पूरे मामले की जांच करने के साथ ही आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Moradabad Moradabad News Moradabad Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |