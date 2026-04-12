जलती चिता की राख से भरा हुक्का; श्मशान में किया नशा, युवकों की करतूत का वीडियो वायरल

हापुड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक युवक जलती चिता से उपलों को निकालता है और उसकी राख और उपलों से हुक्का भरता है। उसके साथ में तीन युवक और भी हैं। फिर श्मशान में नशा करते हैं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

हापुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल कुछ असमाजिक तत्वों ने श्मशान को भी नशे का अड्डा बना लिया है। हाफिजपुर क्षेत्र के गांव महमूदपुर स्थित एक श्मशान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक युवक जलती चिता से उपलों को निकालता है और उसकी राख और उपलों से हुक्का भरता है। उसके साथ में तीन युवक और भी हैं। वायरल वीडियो की जानकारी पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हुक्का बरामद कर लिया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जलती चिता की राख से भरा हुक्का गांव महमूदपुर निवासी बोबी के फूफा जोगिंदर सिंह की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी 75 वर्षीय मुन्नी देवी भतीजे बोबी के साथ गांव महमूदपुर में रह रही थी। शुक्रवार को बोबी की बुआ की मौत हो गई। गांव के लोगों और परिवार ने विधि-विधान से गांव स्थित श्मशान में मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार और गांव के लोग घरों को लौट आए थे। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। जिसमें एक युवक जलती चिता के पास जाता है।

श्मशान में गुड़गुड़ाते हैं हुक्का लकड़ी की मदद से उपलों को बाहर निकालता है। लकड़ी की मदद से उपलों को तोड़ता है और हुक्के में चिता की राख को भर रहा है। उसके तीन साथी भी श्मशान में पहुंच जाते हैं। चारों युवक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। जब गांव के लोगों और मृतका के परिजन को इसका पता लगा तो आनन फानन में मौके पर पहुंचे। आरोपियों के मिलने के संभावित स्थानों पर उनकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।