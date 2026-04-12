Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जलती चिता की राख से भरा हुक्का; श्मशान में किया नशा, युवकों की करतूत का वीडियो वायरल

Apr 12, 2026 11:34 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, हापुड़
share

हापुड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक युवक जलती चिता से उपलों को निकालता है और उसकी राख और उपलों से हुक्का भरता है। उसके साथ में तीन युवक और भी हैं। फिर श्मशान में नशा करते हैं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

जलती चिता की राख से भरा हुक्का; श्मशान में किया नशा, युवकों की करतूत का वीडियो वायरल

हापुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल कुछ असमाजिक तत्वों ने श्मशान को भी नशे का अड्डा बना लिया है। हाफिजपुर क्षेत्र के गांव महमूदपुर स्थित एक श्मशान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक युवक जलती चिता से उपलों को निकालता है और उसकी राख और उपलों से हुक्का भरता है। उसके साथ में तीन युवक और भी हैं। वायरल वीडियो की जानकारी पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हुक्का बरामद कर लिया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जलती चिता की राख से भरा हुक्का

गांव महमूदपुर निवासी बोबी के फूफा जोगिंदर सिंह की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी 75 वर्षीय मुन्नी देवी भतीजे बोबी के साथ गांव महमूदपुर में रह रही थी। शुक्रवार को बोबी की बुआ की मौत हो गई। गांव के लोगों और परिवार ने विधि-विधान से गांव स्थित श्मशान में मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार और गांव के लोग घरों को लौट आए थे। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। जिसमें एक युवक जलती चिता के पास जाता है।

ये भी पढ़ें:दिनदहाड़े वकील की गोली मार कर हत्या, देखिए CCTV
ये भी पढ़ें:मार दो या छोड़ दो, आतंकवादी नहीं हूं…आकिब ने वीडियो जारी कर खुद को बताया बेगुनाह

श्मशान में गुड़गुड़ाते हैं हुक्का

लकड़ी की मदद से उपलों को बाहर निकालता है। लकड़ी की मदद से उपलों को तोड़ता है और हुक्के में चिता की राख को भर रहा है। उसके तीन साथी भी श्मशान में पहुंच जाते हैं। चारों युवक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। जब गांव के लोगों और मृतका के परिजन को इसका पता लगा तो आनन फानन में मौके पर पहुंचे। आरोपियों के मिलने के संभावित स्थानों पर उनकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।

पुलिस ने हुक्का बरामद किया, एक युवक हिरासत में

थाना प्रभारी हाफिजपुर प्रवीन कुमार ने बताया वायरल वीडियो की जांच कराई गई। गांव महमूदपुर निवासी अभिषेक, विनीत, आरिफ और मोइन के नाम सामने आए। चारों आरोपियों के मकान श्मशान के पास ही हैं। शनिवार शाम अभिषेक को हिरासत में लिया है। उसके पास से हुक्का बरामद कर लिया गया है। शेष तीन आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।