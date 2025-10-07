honour killing Couple called from Gujarat and murdered in Uttar Pradesh हॉरर किलिंग: गुजरात से बुलाकर यूपी में प्रेमी युगल की हत्या, युवती के भाई पर आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
हॉरर किलिंग: गुजरात से बुलाकर यूपी में प्रेमी युगल की हत्या, युवती के भाई पर आरोप

बिहार के रहने वाले प्रेमी युगल को गुजरात से बुलाकर सोनभद्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवती के शव को हाथीनाला जबकि युवक का शव दुद्धी के जंगल में फेंक दिया गया। युवक के भाई ने युवती के भाई पर हत्या करने का आरोप लगाया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सोनभद्रTue, 7 Oct 2025 09:05 PM
बिहार के पटना के रहने वाले प्रेमी युगल को गुजरात से बुलाकर सोनभद्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवती के शव को हाथीनाला और युवक का शव दुद्धी के जंगल में फेंक दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक के भाई ने गुजरात में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। युवक के भाई ने युवती के भाई पर दोनों की हत्या करने का आरोप लगाया।

पटना जिले के नौबतपुर थाना के मोतीपुर गांव के रहने वाले रोहित कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके भाई 21 वर्षीय राजू कुमार का गांव की ही 21 वर्षीय युवती से प्रेम संबंध था। युवती के परिवार के लोगों के विरोध के कारण दोनों छह माह पूर्व गुजरात भाग गए और वहीं रहने लगे। इसी दौरान लड़की के भाई ने अपनी बहन को फोन कर धोखे से शादी कराने के बहाने मिर्जापुर बुलाया। 21 सितंबर को युगल गुजरात से मिर्जापुर के लिए निकले। 23 सितंबर को मिर्जापुर पहुंचे। वहां से उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर आरोपी सोनभद्र के लिए निकला। बरकछा में गाड़ी में एक और व्यक्ति बैठ गया। इसके बाद वे राजू और युवती की गोली मारकर हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया।

ये भी पढ़ें:रायबरेली हत्याकांड: चोर समझकर 8 घंटे तक दलित को पीटती रही भीड़

24 सितंबर को युवती का शव हाथीनाला के खोखा जंगल में और छह अक्तूबर को युवक का शव दुद्धी के रजखड़ घाटी में मिला। रोहित ने बताया कि जब कई दिनों भाई का फोन नहीं मिला तो गुजरात पहुंचे और गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। इसी बीच सोनभद्र में शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार खुलासा किया कि युवती के भाई ने ही दोनों को मिर्जापुर बुलवाकर उनकी हत्या करवाई। ओबरा क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडेय का कहना है कि हाथीनाला में अज्ञात युवती का शव मिला था। मामले में खोखा प्रधानपति अंतू राम की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही थी।

