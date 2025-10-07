हॉरर किलिंग: गुजरात से बुलाकर यूपी में प्रेमी युगल की हत्या, युवती के भाई पर आरोप

बिहार के रहने वाले प्रेमी युगल को गुजरात से बुलाकर सोनभद्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवती के शव को हाथीनाला जबकि युवक का शव दुद्धी के जंगल में फेंक दिया गया। युवक के भाई ने युवती के भाई पर हत्या करने का आरोप लगाया है।

पटना जिले के नौबतपुर थाना के मोतीपुर गांव के रहने वाले रोहित कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके भाई 21 वर्षीय राजू कुमार का गांव की ही 21 वर्षीय युवती से प्रेम संबंध था। युवती के परिवार के लोगों के विरोध के कारण दोनों छह माह पूर्व गुजरात भाग गए और वहीं रहने लगे। इसी दौरान लड़की के भाई ने अपनी बहन को फोन कर धोखे से शादी कराने के बहाने मिर्जापुर बुलाया। 21 सितंबर को युगल गुजरात से मिर्जापुर के लिए निकले। 23 सितंबर को मिर्जापुर पहुंचे। वहां से उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर आरोपी सोनभद्र के लिए निकला। बरकछा में गाड़ी में एक और व्यक्ति बैठ गया। इसके बाद वे राजू और युवती की गोली मारकर हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया।