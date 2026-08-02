इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर पुलिस दफ्तर में बुलाकर ब्लैकमेल; मेरठ में हनीट्रैप गैंग का खुलासा

मेरठ में एक ऐसे शातिर हनीट्रैप गिरोह और फर्जी पुलिस दफ्तर का पर्दाफाश हुआ है, जो सोशल मीडिया के जरिए युवकों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अवैध उगाही करता था। आरोपी दोस्ती करने के बाद युवकों को एक फर्जी पुलिस दफ्तर में बुलाते थे फिर उनसे पैसे ऐठते थे।

UP News: यूपी के मेरठ की पुलिस ने एक ऐसे शातिर हनीट्रैप गिरोह और फर्जी पुलिस दफ्तर का पर्दाफाश किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए युवकों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अवैध उगाही करता था। आरोपी इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद युवकों को एक फर्जी पुलिस दफ्तर में बुलाते थे और फिर मुकदमे, जेल और एनकाउंटर का डर दिखाकर मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

रिठानी निवासी नीरज पाल ने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि शशांक शर्मा, राहुल, आकाश और उनके दो अन्य साथियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उनसे दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने दबाव बनाकर 10 हजार रुपये ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर भी करा लिए। पीड़ित की शिकायत पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रिठानी के रहने वाले राहुल पाल और टीपीनगर क्षेत्र के रहने वाले आकाश के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी और जालसाजी का सामान बरामद किया है, जो असली पुलिस महकमे जैसा भ्रम पैदा करता था। बरामदगी में बिना नंबर प्लेट की एक कार और एक अतिरिक्त नंबर प्लेट, दो मोबाइल फोन और एक टेलीफोन, लैपटॉप, टैबलेट मोहरें, नेम प्लेट्स समेत अन्य वस्तुएं शामिल है।

आरोपी की नेताओं-अधिकारियों के साथ तस्वीरें हनीट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर कथित अवैध उगाही करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल पाल की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल तस्वीरों में आरोपी विभिन्न नेताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ नजर आ रहा है। एक तस्वीर में वह पुलिस अधिकारी के साथ जन्मदिन समारोह में केक काटता दिखाई दे रहा है। हालांकि, इन तस्वीरों और वीडियो की लाइव हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है अब। इन वायरल तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

ठगों ने डॉक्टर के खाते से निकाले 21 हजार रुपये बेगमबाग अशोका कालोनी निवासी डा. श्याम कुमार घई ने बताया कि 29 मार्च को बैंक अकाउंट 21 हजार रुपये निकलने का मैसेज मोबाइल पर आया। उन्होंने साइबर सेल सिविल लाइंस पर आनलाइन शिकायत दर्ज कराई। यहां से उन्हें लालकुर्ती थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया। रिपोर्ट दर्ज न होने पर एसएसपी अविनाश पांडेय को प्रार्थना पत्र दिया।

इस तरह से करता था गिरोह अपना काम पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरोह के सदस्य इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर या खुद लड़की बनकर युवकों से दोस्ती करते थे। बातचीत के दौरान न्यूड वीडियो कॉल या अश्लील चैट के जरिए युवकों को फंसाया जाता था। इसके बाद युवकों को मिलने के बहाने मोहकमपुर स्थित एक फर्जी पुलिस कार्यालय में बुलाया जाता था, जहां बकायदा चौकी की तरह क्राइम रजिस्टर और एफआईआर रजिस्टर रखे गए थे। दफ्तर में खुद को सीओ, दरोगा और सिपाही बताने वाले आरोपी युवकों को गंभीर मुकदमों, जेल भेजने और एनकाउंटर की धमकी देकर ब्लैकमेल करते थे और अवैध वसूली को अंजाम देते थे।