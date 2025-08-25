हनीट्रैप: होटल के कमरे में फंसाकर कैटरिंग व्यवसायी को लूटा, इंटर की छात्रा समेत 5 गिरफ्तार

गिरोह ने एक कैटरिंग व्यवसायी को फंसाया। छात्रा उसे एक होटल के कमरे में ले गई, जहां गिरोह के अन्य सदस्यों ने उसे बंधक बना लिया। उन्होंने व्यवसायी से 30 हजार रुपये नकद और एक अंगूठी लूट ली, साथ ही अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की और मांग की।

यूपी के बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने इंटर की छात्रा समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़ किया है। इनमें से एक आरोपी रिटायर्ड दरोगा का बेटा है। आरोपियों ने कैटरिंग व्यवसायी को फंसाया, छात्रा उसे लेकर होटल के कमरे में गई जहां थोड़ी देर बाद पहुंचे गैंग के अन्य सदस्यों ने उसे बंधक बना लिया। आरोपियों ने अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे उससे 30 हजार रुपये और अंगूठी हड़प ली। इसके बाद भी वे उसे ब्लैकमेल कर पांच लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे।

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि गैंग का सरगना सीबीगंज के गांव गोविंदापुर का रहने वाला आकाश है, जो कैटरिंग का काम करता है। पीड़ित अमित राठौर इज्जतनगर में महलऊ का रहने वाला है और वह आकाश के साथ ही कैटरिंग का काम करता था। अमित राठौर को फंसाने के लिए आकाश ने इंटर में पढ़ने वाली अपनी दोस्त बदायूं में थाना इस्लामनगर क्षेत्र की रहने वाली समुदाय विशेष की छात्रा को जरिया बनाया। यह छात्रा बारादरी के शाहदाना क्षेत्र में रहती है और शादी समारोह में स्वागत का काम करने के चलते आकाश के संपर्क में आई थी। छात्रा ने मोबाइल के जरिये अमित राठौर से दोस्ती की और मिलना-जुलना शुरू कर दिया।

वह 17 अगस्त को अमित को लेकर होटल सहगल पहुंची और कुछ देर बाद ही उसके कथित मामा रहपुरा चौधरी निवासी गुड्डू बंजारा उर्फ शकील, हार्टमन कॉलेज के पास रहने वाला अवधेश, कैलाशपुरम प्रेमनगर का मिथलेश गंगवार, शास्त्रीनगर का मोहित मिश्रा और दो अन्य व्यक्ति वहां पहुंच गए। सभी अमित को बंधक बनाकर स्कार्पियो में डालकर मिनी बाईपास पर ले गए। अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और 30 हजार रुपये व सोने की अंगूठी छीन ली।