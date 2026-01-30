धार्मिक मठ के सेवादार को होटल बुलाकर हनी ट्रैप में फंसाया, 50 लाख डिमांड करने वाली महिला गिरफ्तार

संक्षेप: करीब एक महीने पहले महिला ने उसे कॉल कर ट्रस्ट के लिये डोनेट करने की इच्छा जताते हुए मथुरा में मिलने की बात की थी। मंगलवार को वह वाराणसी से सुबह करीब 9 बजे नये बस स्टैंड, मथुरा पहुंचा। दो घंटे बाद दिल्ली के रोहिणी की महिला स्टैट बैंक चौराहे के पास मिली। वे एक होटल में चले गये। वहां वह स्नान करने गया।

यूपी के मथुरा की थाना कोतवाली पुलिस टीम ने बस स्टैंड के पास होटल से बरेली के व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसा बलात्कार के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की मांग करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हनीट्रेप और धमकी देकर रुपये मांगने के आरोप में पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने पकड़ी गई महिला के कब्जे से हनी ट्रैप में प्रयुक्त मोबाइल बरामद कर चालान किया है। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा ने बताया कि बरेली निवासी व्यक्ति ने मंगलवार को कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि वह एक धार्मिक मठ में सेवादार है। करीब एक महीने पहले महिला ने उसे कॉल कर ट्रस्ट के लिये डोनेट करने की इच्छा जताते हुए 27 जनवरी को मथुरा में मिलने की बात की थी। मंगलवार को वह वाराणसी से सुबह करीब नौ बजे नये बस स्टैंड, मथुरा पहुंचा। दो घंटे बाद दिल्ली के रोहिणी निवासी महिला स्टैट बैंक चौराहे के पास मिली। इसके बाद वह पास ही एक होटल में चले गये। वहां पीड़ित स्नान करने गया।

आरोप है कि तभी पीछे से एक महिला और तीन लोग रूम में आ गये और नहाते समय उनकी वीडियो बनाकर गाली गलौज करने लगे। इसका विरोध करने पर महिला ने खुद को एसआई बताया तो युवक ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी व एक ने मीडिया से बताते हुए कहा कि उसने मिलने आयी महिला के साथ रेप किया है, इसकी वीडियो बना ली है। आरोप है कि धमकी देते हुए कहा कि अगर मामला निपटाना है तो 20 लाख रुपये दे दो।

तभी मिलने आयी महिला ने भी कहा कि वह भी इज्जत लूटने का झूठा आरोप लगायेगी। बदले में उन्होंने 50 लाख रुपये मांगे। आरोप है कि उन लोगों ने जान से मारने और बलात्कार के मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर बंधक बना लिया। जैसे तैसे अपने भाई को वृंदावन से फोन करके बुलाया। इस दौरान भाई ने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया।