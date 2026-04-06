माफिया अतीक अहमद की कब्जे वाली जमीनों पर बसेंगे घर; टाउनशिप बनाने की तैयारी में पीडीए

प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। अतीक और उसके सहयोगियों द्वारा कब्जाई गई जमीनों पर अब टाउनशिप विकसित करने की तैयारी की जा रही है। पीडीए जिसका रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

प्रयागराज एयरपोर्ट के पास माफिया अतीक अहमद व साथियों के कब्जे की जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण वृहद आवासीय योजना विकसित करेगा। माफिया व उसके साथियों के कब्जे वाली जमीन पर अभी पुलिस विवेचना कर रही है। विवेचना पूरी होने के बाद आवास योजना बनाने के लिए जमीन पीडीए को हस्तांतरित की जाएगी। कसारी मसारी, कटहुला गौसपुर, ऐनुद्दीनपुर, पीपलगांव में अतीक अहमद व उसके साथियों ने बड़े भूखंडों पर कब्जा किया था। पुलिस ने पांच गांवों की जमीन को कुर्क कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान जमीन की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगाई गई है। कुर्क जमीनों का बैनामा भी नहीं हो सकता।

माफिया अतीक की कब्जे वाली जमीनों पर बनेगी टाउनशिप आईजा स्टांप के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री पर सतर्कता बरती जा रही है। पीडीए पांच गांव व इसके आसपास के गांवों की 200 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर टाउनशिप बनाने की तैयारी कर चुका है। अन्य जमीन के लिए पीडीए के अधिकारी वहां के किसानों से बातचीत कर रहें हैं। पीडीए वर्तमान में एयरपोर्ट के पास, झूंसी में दो स्थान और नैनी में इरादतगंज हवाईपट्टी की जमीन पर आवासीय योजना बनाने की तैयारी में है। पीडीए के उपाध्यक्ष ऋषिराज का कहना है कि सबसे पहले एयरपोर्ट के पास टाउनशिप के लिए जमीन मिलने की उम्मीद है। इससे कयास लगाया जा रहा है कि अतीक व उसके साथियों के कब्जे में जमीन की हो रही विवेचना भी जल्द पूरी होगी।

लूकरगंज में अतीक की कब्जे वाली जमीन पर बनाए गए 76 फ्लैट इससे पहले लूकरगंज में अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर भूमि पर 76 फ्लैट बनाए गए थे। ये फ्लैट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए थे। इनकी चाभी भी गरीब तबके के लोगों को सौंपी गई थी। खास बात यह है कि जब फ्लैट बनने का काम शुरू होना था तो सीएम योगी खुद शिलान्यास करने आए थे।