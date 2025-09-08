Homeguard got angry for not giving liquor, sprayed petrol and set the shop on fire, watch VIDEO शराब नहीं देने पर गुस्साया होमगार्ड, पेट्रोल छिड़ककर दुकान में लगा दी आग, देखिए VIDEO, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शराब नहीं देने पर गुस्साया होमगार्ड, पेट्रोल छिड़ककर दुकान में लगा दी आग, देखिए VIDEO

मेरठ में मुफ्त की शराब नहीं मिलने पर डायल 112 पर तैनात होमगार्ड ने हंगामा खड़ा कर दिया। यही नहीं, इतना आक्रोशित हो गया कि देर रात दोबारा दुकान पर पहुंचा और पेट्रोल छिड़ककर आग ही लगा दी। उसकी यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 03:32 PM
मेरठ में एक होमगार्ड ने गजब कारस्तानी को अंजाम दिया है। हाइवे पर थाना दौराला के सामने अंग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्समैन ने शराब देने से इनकार किया तो हंगामा मचा दिया। लोगों के समझाने पर कुछ देर बाद चला तो गया लेकिन देर रात जब दुकान बंद हो गई तो दोबारा आया। इस बार बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा था। पेट्रोल को दुकान पर छिड़कने के बाद आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। पास ही स्थित देशी शराब की दुकान के सेल्समैन और अन्य लोगों ने तत्काल आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा टल गया। दुकान संचालक ने होमगार्ड के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है।

पुलिस को दी गई तहरीर में नगला ऑडर निवासी आशीष ने बताया कि थाना दौराला के सामने उसकी अंग्रेजी शराब की दुकान है। दुकान पर ईश्वर नामक युवक सेल्समैन है। देर शाम होमगार्ड वर्दी में शराब लेने पहुंचा। सेल्समैन ने उसके वर्दी में होने के चलते शराब देने से इंकार कर दिया। कहा जा रहा है कि वह मुफ्त में शराब लेना चाहता था। इस पर होमगार्ड ने हंगामा किया और देख लेने की धमकी दी। दुकान बंद होने के बाद रात करीब ग्यारह बजे होमगार्ड दोबारा पहुंचा और शटर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया तहरीर के आधार पर होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

मुंह पर गमछा बांधकर बाइक से पहुंचा और लगाई आग

पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज में होमगार्ड शराब दुकान में आग लगाते नजर आ रहा है। इसमें दिख रहा है कि नंगे पाव एक युवक खाकी रंग की पैंट पहने और ब्लैक रंग की बनियान पहने आता है। उसने अपने सिर को गमछे से बांध रखा है। वह शराब की दुकान पर इधर-उधर देखता है। फिर शीशी में से पेट्रोल निकालता है और दुकान के शटर पर छिड़क देता है। इसके बाद जेब से माचिस निकालता है और आग लगाकर अपनी बाइक से भाग जाता है। पेट्रोल के कारण भभककर आग जल उठती है। स्थानीय लोग तत्काल आग बुझाने में जुट जाते हैं। कुछ देर बाद ही आग पर काबू पा लिया जाता है। इससे बड़ा हादसा टल गया है।

