शराब नहीं देने पर गुस्साया होमगार्ड, पेट्रोल छिड़ककर दुकान में लगा दी आग, देखिए VIDEO

मेरठ में मुफ्त की शराब नहीं मिलने पर डायल 112 पर तैनात होमगार्ड ने हंगामा खड़ा कर दिया। यही नहीं, इतना आक्रोशित हो गया कि देर रात दोबारा दुकान पर पहुंचा और पेट्रोल छिड़ककर आग ही लगा दी। उसकी यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है।

मेरठ में एक होमगार्ड ने गजब कारस्तानी को अंजाम दिया है। हाइवे पर थाना दौराला के सामने अंग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्समैन ने शराब देने से इनकार किया तो हंगामा मचा दिया। लोगों के समझाने पर कुछ देर बाद चला तो गया लेकिन देर रात जब दुकान बंद हो गई तो दोबारा आया। इस बार बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा था। पेट्रोल को दुकान पर छिड़कने के बाद आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। पास ही स्थित देशी शराब की दुकान के सेल्समैन और अन्य लोगों ने तत्काल आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा टल गया। दुकान संचालक ने होमगार्ड के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है।

पुलिस को दी गई तहरीर में नगला ऑडर निवासी आशीष ने बताया कि थाना दौराला के सामने उसकी अंग्रेजी शराब की दुकान है। दुकान पर ईश्वर नामक युवक सेल्समैन है। देर शाम होमगार्ड वर्दी में शराब लेने पहुंचा। सेल्समैन ने उसके वर्दी में होने के चलते शराब देने से इंकार कर दिया। कहा जा रहा है कि वह मुफ्त में शराब लेना चाहता था। इस पर होमगार्ड ने हंगामा किया और देख लेने की धमकी दी। दुकान बंद होने के बाद रात करीब ग्यारह बजे होमगार्ड दोबारा पहुंचा और शटर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया तहरीर के आधार पर होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।