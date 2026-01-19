Hindustan Hindi News
गीता प्रेस के कल्याण का शताब्दी विशेषांक आ रहा है, अमित शाह करेंगे विमोचन

संक्षेप:

20 से 22 जनवरी को ऋषिकेश में कल्याण का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। गीता प्रेस ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। दो लाख प्रतियां छापी जा रही हैं। 650 पेज के इस शताब्दी विशेषांक में 352 लेख शामिल होंगे।

Jan 19, 2026 09:44 am ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, गोरखपुर
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका 'कल्याण' के सौ वर्ष पूरे होने पर शताब्दी अंक का प्रकाशन शुरू हो गया है। एक ओर जहां यह अंक उपनिषदों, शुक्ल यजुर्वेद, श्रीरामचरितमानस व महाभारत से लिए गए मंगलाचरण और उपास्य देवताओं के साथ पथ प्रदर्शक आचार्यों का बखान करेगा, वहीं दूसरी ओर साधना के विविध आयामों पर भी प्रकाश डालेगा। लगभग 650 पृष्ठों के इस विशेषांक में 352 लेखों के अलावा 30 मनमोहक रंगीन और 70 सादे चित्र भी शामिल किए गए हैं। विमोचन के लिए तैयार किए जा रहे विशेष अंक की छपाई एक खास तरह के आर्ट पेपर पर की जा रही है।

कविता, बोध कथाएं व भक्तगाथा से समृद्ध कल्याण के शताब्दी अंक में अतुल्य भारत, अतीत की शिक्षा, निर्माण कला, वैमानिक कला, नक्षत्र विज्ञान, वाद्ययंत्रों से संबंधित लेख भी हैं। इसके माध्यम से पाठक, पथ प्रदर्शक आचार्यों के बारे में भी जान सकेंगे। इनमें आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, गुरु गोरक्ष नाथ, संत ज्ञानेश्वर सहित 20 आचार्यों से जुड़ी जानकारी शामिल है। साथ ही यह स्वास्थ्य पर भी प्रकाश डालेगा। भोजन, भ्रमण, कर्म, विश्राम समेत रोगों से बचने व रोगों को दूर भगाने के उपायों समेत रक्तदान के महत्व पर आधारित लेख भी हैं। अब तक प्रकाशित विशेषांकों और अनेक साधारण अंकों से ये सभी जानकारियां एकत्रित की गई हैं।

1926 में मुंबई से हुई थी कल्याण की शुरुआत

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निष्काम कमयोग, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सदाचार, नारी धर्म आदि विषयों पर अब तक 99 विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं। कल्याण की शुरुआत 1926 में मुंबई से हुई थी। पहले वर्ष केवल साधारण अंक छपे थे। दूसरे वर्ष 1927 से कल्याण का कार्यालय गीताप्रेस गोरखपुर में शिफ्ट हो गया और पहला अंक विशेषांक के रूप में 'भगवन्नामांक' निकला। 100वें विशेषांक के रूप में शताब्दी अंक के प्रकाशन किया जा रहा है। इस विशेषांक में श्रीमद्भागवत, बृहद्धर्म पुराण, उपासना के सूत्र, मानव जीवन का लक्ष्य, आत्मसाक्षात्कार के उपाय समेत अनेक पुराणों से लिए गए लेख रहेंगे।

गीता प्रेस के प्रबंधक डॉ. लालमणि तिवारी ने बताया कि कल्याण के शताब्दी अंक का प्रकाशन कार्य तेजी पर किया जा रहा है। अगले सप्ताह के बाद इसे तैयार कर विमोचन के लिए भेज दिया जाएगा। ऋषिकेश के गीता भवन में 17 जनवरी से 23 तक कल्याण महोत्सव का आयोजन होने वाला है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों शताब्दी अंक का लोकार्पण कराया जाएगा।

