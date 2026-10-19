होमगार्ड भर्ती मेडिकल घूसकांड: जेल में दो डॉक्टर, बैंक ट्रांजेक्शन से खुलेगी बाकी आरोपियों की पोल

होमगार्ड भर्ती परीक्षा के मेडिकल घूस मामले में बचे हुए आरोपियों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस बचे उसे दबोचने के लिए बैंक ट्रांजेक्शन की मदद लेगी। उधर, जेल भेजे गए डॉक्टरों को बचाने की पेशबंदी पूरी तरह से फेल रही।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के मेडिकल में घूस लेकर अभ्यर्थियों को पास-फेल करने के मामले में बचे हुए आरोपियों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस बचे हुए आरोपियों को दबोचने के लिए बैंक ट्रांजेक्शन की मदद लेगी। इसके लिए चार बैंकों से डिटेल मांगे गए है। पुलिस अब आरोपी डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत की भूमिका को भी देख रही है। बाकी जेल भेजे गए डॉक्टरों को बचाने की पेशबंदी पूरी तरह से फेल रही।

पुलिस लाइन में 15 अक्टूबर को होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों का मेडिकल कराने में घूस लेने के मामले में डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर महेश द्विवेदी और डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। डॉक्टरी परीक्षण के नाम पर नाक टेढ़ी और आंख में दिक्कत बताकर पास कराने के नाम पर रुपये मांगे जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर प्रवीण और महेश द्विवेदी ने बचने के लिए बीमारी का बहाना भी बनाया लेकिन पुलिस के अल्टीमेटम के बाद डॉक्टर घिर गए और उनकी कोई पेशबंदी काम नहीं आई।

तीसरे डॉक्टर की जांच में जुटी पुलिस शनिवार रात को कोतवाली पुलिस ने देर रात प्रवीण कुमार और महेश कुमार द्विवेदी को जेल भेज दिया। अब तीसरे आरोपी डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत की भूमिका की जांच हो रही है। उनके खिलाफ भी कई अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। अब पुलिस बैंक खाते में आई रकम के ट्रांजेक्शन के जरिए अन्य आरोपियों तक पहुंचने में लगी है। इसके लिए चार बैंकों को पत्र भेजकर बैंक डिटेल मांगी गई है। जिससे दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हाथ लग सके।

रात करवट बदलते बीती जेल भेजे गए दोनों डॉक्टर डॉ. प्रवीण कुमार और डॉ. महेश कुमार द्विवेदी की रात करवटें बदलते बीती। रविवार का पूरा दिन बेचैनी में कटा। डॉक्टरों ने किसी भी बंदी से बातचीत नहीं की। वहीं, इस मामले में डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि दोनों डॉक्टरों को जेल भेज दिया गया है। बचे आरोपित डॉक्टर के खिलाफ भी सबूत मिले हैं। बैंक ट्रांजेक्शन को देखा जा रहा है। इसके लिए बैंकों को पत्र भेजकर स्टेटमेंट मांगा गया है। छुट्टी होने की वजह से समय लग रहा है। जल्द ही बचे हुए दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी।