होमगार्ड भर्ती मेडिकल घूसकांड: जेल में दो डॉक्टर, बैंक ट्रांजेक्शन से खुलेगी बाकी आरोपियों की पोल
होमगार्ड भर्ती परीक्षा के मेडिकल घूस मामले में बचे हुए आरोपियों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस बचे उसे दबोचने के लिए बैंक ट्रांजेक्शन की मदद लेगी। उधर, जेल भेजे गए डॉक्टरों को बचाने की पेशबंदी पूरी तरह से फेल रही।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के मेडिकल में घूस लेकर अभ्यर्थियों को पास-फेल करने के मामले में बचे हुए आरोपियों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस बचे हुए आरोपियों को दबोचने के लिए बैंक ट्रांजेक्शन की मदद लेगी। इसके लिए चार बैंकों से डिटेल मांगे गए है। पुलिस अब आरोपी डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत की भूमिका को भी देख रही है। बाकी जेल भेजे गए डॉक्टरों को बचाने की पेशबंदी पूरी तरह से फेल रही।
पुलिस लाइन में 15 अक्टूबर को होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों का मेडिकल कराने में घूस लेने के मामले में डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर महेश द्विवेदी और डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। डॉक्टरी परीक्षण के नाम पर नाक टेढ़ी और आंख में दिक्कत बताकर पास कराने के नाम पर रुपये मांगे जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर प्रवीण और महेश द्विवेदी ने बचने के लिए बीमारी का बहाना भी बनाया लेकिन पुलिस के अल्टीमेटम के बाद डॉक्टर घिर गए और उनकी कोई पेशबंदी काम नहीं आई।
तीसरे डॉक्टर की जांच में जुटी पुलिस
शनिवार रात को कोतवाली पुलिस ने देर रात प्रवीण कुमार और महेश कुमार द्विवेदी को जेल भेज दिया। अब तीसरे आरोपी डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत की भूमिका की जांच हो रही है। उनके खिलाफ भी कई अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। अब पुलिस बैंक खाते में आई रकम के ट्रांजेक्शन के जरिए अन्य आरोपियों तक पहुंचने में लगी है। इसके लिए चार बैंकों को पत्र भेजकर बैंक डिटेल मांगी गई है। जिससे दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हाथ लग सके।
रात करवट बदलते बीती
जेल भेजे गए दोनों डॉक्टर डॉ. प्रवीण कुमार और डॉ. महेश कुमार द्विवेदी की रात करवटें बदलते बीती। रविवार का पूरा दिन बेचैनी में कटा। डॉक्टरों ने किसी भी बंदी से बातचीत नहीं की। वहीं, इस मामले में डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि दोनों डॉक्टरों को जेल भेज दिया गया है। बचे आरोपित डॉक्टर के खिलाफ भी सबूत मिले हैं। बैंक ट्रांजेक्शन को देखा जा रहा है। इसके लिए बैंकों को पत्र भेजकर स्टेटमेंट मांगा गया है। छुट्टी होने की वजह से समय लग रहा है। जल्द ही बचे हुए दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी।
क्या था मामला
पुलिस लाइन में बीते गुरुवार को होमगार्ड भर्ती के 200 अभ्यर्थियों का मेडिकल होना था। मेडिकल के लिए सीएमओ की ओर से चार सदस्यीय डॉक्टरों के दो पैनल गठित किए गए थे। इसमें डॉ. प्रवीण, डॉ. महेश द्विवेदी और डॉ. देवेंद्र सिंह राजपूत थे। रात करीब आठ बजे अभ्यर्थियों ने डॉक्टरों पर नाक टेढ़ी और आंख में दिक्कत बताकर पास कराने के नाम पर रुपये मांगने का आरोप लगाकर हंगामा काटा। कार में बैठकर पैसे ले रहे डॉ. प्रवीण के ड्राइवर अजीत को जमकर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। उधर, इस मामले में होमगार्ड इंस्पेक्टर सुधांशु सिंह की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अजीत कुमार, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. महेश कुमार द्विवेदी, डॉ. देवेंद्र सिंह राजपूत और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें