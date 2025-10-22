Hindustan Hindi News
यूपी में दिवाली पर दिखा होली वाला नजारा, बीच सड़क पर बस रोककर शराबी ने किया डांस, वीडियो वायरल

संक्षेप: बेगमपुल पर रोडवेज सिटी बस के आगे एक अर्धनग्न शराबी के लेटकर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर लोग तीखी प्रतिक्रिया कर रहे है। वायरल वीडियो मंगलवार देर रात का बताया जा रहा है। यह वीडियो बेगमपुल बाजार में उस स्थल का है,

Wed, 22 Oct 2025 07:37 PMDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
यूपी के मेरठ में दिवाली के मौके पर होली जैसा नजारा देखने को मिला। बेगमपुल पर रोडवेज सिटी बस के आगे एक अर्धनग्न शराबी के लेटकर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर लोग तीखी प्रतिक्रिया कर रहे है। वायरल वीडियो मंगलवार देर रात का बताया जा रहा है। यह वीडियो बेगमपुल बाजार में उस स्थल का है, जहां व्यापार संघ की ओर से दिवाली को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया था। व्यापारी तो उस स्थल से चले गए, लेकिन वहां गाने बज रहे थे। इसी दौरान एक शराबी वहां आया और शर्ट उतारकर गाने पर डांस करने लगा। इस दौरान बेगमपुल चौराहे की तरफ से आ रही रोडवेज सिटी बस को आगे सड़क पर लेटकर रोक लिया। वहां बज रहे गाने पर डांस करने लगा। बाद में एक युवक ने शराबी को पकड़कर सड़क से अलग किया। इसके बाद यात्रियों से भरी बस वहां से रवाना हुई।

हर्ष फायरिंग कर दी दीपावली की शुभकामनाएं, वीडियो वायरल

वहीं दूसरी ओर बाराबंकी में दीपावली के उल्लास भरे माहौल में एक बार फिर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। इसमें युवक द्वारा फायरिंग कर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मामला मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर खाला गांव का है। जहां एक युवक ने दीपावली की रात अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से दो राउंड फायरिंग की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। वायरल वीडियो में एक युवक खुलेआम दो बार फायर करते नजर आ रहा है। वीडियो में हैप्पी दीपावली लिखकर शेयर किया गया है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों में इस घटना की चर्चा जोरों पर है। कई लोग इसे स्थानीय पुलिस की नाकामी मान रहे हैं।