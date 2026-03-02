Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

‘तो झुलस जाते हैं भगवान शंकर के पैर’, यूपी के इस गांव में अजब-गजब मान्यता; नहीं होता होलिका दहन

Mar 02, 2026 04:42 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, सहारनपुर
share Share
Follow Us on

इसी गांव में महाभारत कालीन श्री बरसी महादेव शिवालय है। इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। ग्राम बरसी में महाभारत कालीन ऐतिहासिक शिव मंदिर है। गांव का इतिहास महाभारत कालीन है। मान्यता है कि श्री शिव मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास की समाप्ति पर की थी।

‘तो झुलस जाते हैं भगवान शंकर के पैर’, यूपी के इस गांव में अजब-गजब मान्यता; नहीं होता होलिका दहन

Holika Dahan : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के इस गांव में होलिका दहन को लेकर अजब-गजब मान्यता है। यहां त्योहार मनाने की अपनी अलग परंपरा है, जिसमें इतिहास के साथ-साथ पौराणिक मान्यताएं भी समाहित हैं। जिले में एक ऐसा भी गांव है, जहां होलिका दहन नहीं किया जाता है। मान्यता है कि गांव बरसी में होलिका दहन करने से भगवान शंकर के पैर झुलस जाते हैं।

महिलाएं दूसरे गांवों में जाकर होलिका पूजन करती है। इसी गांव में महाभारत कालीन श्री बरसी महादेव शिवालय है, जिस की स्थापना पांडवों ने की थी। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर गंगोह-नानौता मार्ग पर ग्राम बरसी में महाभारत कालीन ऐतिहासिक शिव मंदिर है। गांव का इतिहास महाभारत कालीन है। मान्यता है कि श्री शिव मंदिर की स्थापना कर पांडवों ने अज्ञातवास की समाप्ति पर की थी।

ये भी पढ़ें:होलिका जले, मन का अंधियारा मिटे...15+ विशेज भेजकर दें छोटी होली की शुभकामनाएं!

बताया जाता है कि दिन के समय युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम ने बड़ी-बड़ी शिलाओं से एक पहाड़ी पर इस मंदिर का निर्माण किया था। सायं काल में यहां पहुंचे भीम ने अपनी गदा से मंदिर का द्वार दक्षिण-पश्चिम दिशा में कर दिया था। महाभारत काल से पूर्व में यहां होलिका दहन होता था। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में होलिका दहन करने पर भगवान शंकर के पैर झुलस जाते हैं, जिसके निशान तब मंदिर में दिखाई देते थे, तभी से यहां होलिका दहन नहीं किया जाता। वहीं, पास के गांव बहलोलपुर में होलिका का दहन नहीं किया जाता है बल्कि धुलेंडी पर रंगोत्सव मनाया जाता है।

महिलाएं दूसरे गांव में जाकर करती हैं पूजा

भगवान शिव के पैर न झुलसे इसके लिए महिलाएं दूसरे गांवों में जाकर होलिका दहन करती हैं। बरसी में होलिका पूजन नहीं होता है। बेटियां, नव विवाहिताएं होलिका पूजन करने के लिए पड़ोस के गांव टिकरौल में जाती हैं। वहां पर होली पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु से कामना करती हैं।

ये भी पढ़ें:होलिका दहन 2026 विशेज: फैमिली वाट्सएप ग्रुप पर भेजें ये 15 शानदार मैसेज

अति प्राचीन है बरसी महादेव मंदिर का इतिहास

श्री बरसी महादेव मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है। इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की थी। महाभारत कालीन इस मंदिर में देश प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं। साल में होने वाली दो शिवरात्रियों पर यहां मेला भी भरता है। मान्यता है कि जो भी भक्त भोले बाबा के दरबार में मनोकामना करता हैं, उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Holika Dahan Holi UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |