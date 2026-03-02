‘तो झुलस जाते हैं भगवान शंकर के पैर’, यूपी के इस गांव में अजब-गजब मान्यता; नहीं होता होलिका दहन

इसी गांव में महाभारत कालीन श्री बरसी महादेव शिवालय है। इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। ग्राम बरसी में महाभारत कालीन ऐतिहासिक शिव मंदिर है। गांव का इतिहास महाभारत कालीन है। मान्यता है कि श्री शिव मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास की समाप्ति पर की थी।

Holika Dahan : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के इस गांव में होलिका दहन को लेकर अजब-गजब मान्यता है। यहां त्योहार मनाने की अपनी अलग परंपरा है, जिसमें इतिहास के साथ-साथ पौराणिक मान्यताएं भी समाहित हैं। जिले में एक ऐसा भी गांव है, जहां होलिका दहन नहीं किया जाता है। मान्यता है कि गांव बरसी में होलिका दहन करने से भगवान शंकर के पैर झुलस जाते हैं।

महिलाएं दूसरे गांवों में जाकर होलिका पूजन करती है। इसी गांव में महाभारत कालीन श्री बरसी महादेव शिवालय है, जिस की स्थापना पांडवों ने की थी। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर गंगोह-नानौता मार्ग पर ग्राम बरसी में महाभारत कालीन ऐतिहासिक शिव मंदिर है। गांव का इतिहास महाभारत कालीन है। मान्यता है कि श्री शिव मंदिर की स्थापना कर पांडवों ने अज्ञातवास की समाप्ति पर की थी।

बताया जाता है कि दिन के समय युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम ने बड़ी-बड़ी शिलाओं से एक पहाड़ी पर इस मंदिर का निर्माण किया था। सायं काल में यहां पहुंचे भीम ने अपनी गदा से मंदिर का द्वार दक्षिण-पश्चिम दिशा में कर दिया था। महाभारत काल से पूर्व में यहां होलिका दहन होता था। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में होलिका दहन करने पर भगवान शंकर के पैर झुलस जाते हैं, जिसके निशान तब मंदिर में दिखाई देते थे, तभी से यहां होलिका दहन नहीं किया जाता। वहीं, पास के गांव बहलोलपुर में होलिका का दहन नहीं किया जाता है बल्कि धुलेंडी पर रंगोत्सव मनाया जाता है।

महिलाएं दूसरे गांव में जाकर करती हैं पूजा भगवान शिव के पैर न झुलसे इसके लिए महिलाएं दूसरे गांवों में जाकर होलिका दहन करती हैं। बरसी में होलिका पूजन नहीं होता है। बेटियां, नव विवाहिताएं होलिका पूजन करने के लिए पड़ोस के गांव टिकरौल में जाती हैं। वहां पर होली पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु से कामना करती हैं।