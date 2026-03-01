होलिका दहन और होली की तारीख का असमंजस खत्म, इस शुभ मुहूर्त में उड़ेंगे रंग; ये सावधानी जरूरी
तीन मार्च मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण की अवधि तीन घंटे 27 मिनट रहेगी। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण अपराह्न 3:20 बजे से प्रारंभ होकर सायं 6:45 बजे समाप्त होगा। ग्रहण का सूतक नौ घंटे पूर्व से मान्य होता है, ऐसे में प्रातः 6:20 बजे से ही सूतक प्रभावी हो जाएगा।
Holika Dahan and Holi News : होलिका दहन और होली की तारीखों को लेकर असमंजस खत्म हो गया है। इस बार फाल्गुन की पूर्णिमा पर होली का पर्व विशेष ज्योतिषीय संयोगों के साथ आ रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और राहु का एक साथ कुंभ राशि में संचार चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहा है, वहीं बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। यह संयोग पूजा-पाठ और साधना के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है।
यूपी के सिद्धार्थनगर में पंडित अवधेश मिश्र ने बताया कि इस वर्ष होलिका दहन और रंगोत्सव की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। तीन मार्च मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण की अवधि तीन घंटे 27 मिनट रहेगी। ज्योतिष मत के अनुसार ग्रहण अपराह्न 3:20 बजे से प्रारंभ होकर सायं 6:45 बजे समाप्त होगा। ग्रहण का सूतक नौ घंटे पूर्व से मान्य होता है, ऐसे में प्रातः 6:20 बजे से ही सूतक प्रभावी हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। उधर, दो मार्च को पूर्णिमा के साथ भद्रा का साया भी है। शास्त्रों में भद्रा मुख का त्याग कर प्रदोष काल में होलिका दहन करने का विधान बताया गया है। पंडित अवधेश मिश्र के अनुसार दो मार्च की संध्या 6:22 बजे से 8:53 बजे तक प्रदोष काल रहेगा, जो होलिका दहन के लिए शुभ और शास्त्र सम्मत है।
भद्रा मुख का समय रात्रि 2:38 बजे से लेकर तीन मार्च की प्रातः 5:32 बजे तक रहेगा। यही कारण है कि अधिकांश पंचांगों में इस बार दो मार्च को ही होलिका दहन का मुहूर्त निर्धारित किया गया है। विशेष बात यह है कि होलिका दहन के अगले दिन रंगोत्सव नहीं मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण और सूतक के कारण तीन मार्च को रंग खेलना निषिद्ध रहेगा। रंग पर्व चार मार्च को मनाया जाएगा। ऐसा संयोग विरले ही देखने को मिलता है, जिससे श्रद्धालुओं के बीच जिज्ञासा और संशय दोनों बने हुए हैं। पंडित अवधेश मिश्र ने बताया कि होली के दिन कुछ वस्तुओं का दान शास्त्रों में वर्जित माना गया है। दूध, दही, चीनी, वस्त्र, सरसों का तेल व लोहे, स्टील और कांच से बने सामान का दान इस दिन नहीं करना चाहिए। श्रद्धालु नियम, संयम और श्रद्धा के साथ पर्व मनाएं, यही कल्याणकारी होगा।
होली पर इन बातों से बचें
होलिका दहन के दिन कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। इस दिन किसी को पैसे उधार देने से बचें, मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। कटे-फटे या पुराने कपड़े न पहनें, साफ और सुथरे वस्त्र धारण करें। मांस और मदिरा से परहेज रखें और तामसिक भोजन से दूर रहें। काले रंग के कपड़े पहनने से बचें, हल्के और शुभ रंगों को प्राथमिकता दें।
विधि से करें होलिका पूजन
होलिका पूजन की शुरुआत सुबह करें। कलश में जल भरकर उस पर कलावा बांधें और होलिका के पास स्थापित करें। उपलों की माला चढ़ाएं और हर उपला परिवार के एक सदस्य के नाम से अर्पित करें। इसके बाद गुलाल, रोली, फूल और धूप अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर उसमें सरसों के दाने डालें। नारियल और मिठाई का भोग लगाएं। शाम को प्रदोष काल में होलिका दहन करें। घर से एक लकड़ी का टुकड़ा अग्नि में अर्पित करें, परिक्रमा लगाएं और अंत में राख का तिलक कर शुभता का आशीर्वाद लें।
