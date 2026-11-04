15 दिन तक छुट्टियों पर रोक, बाजारों-मंदिरों-मोहल्लों में चलेगा विशेष अभियान; दिवाली-छठ पर बड़ी तैयारी

गोरखपुर के नगर आयुक्त ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बाजारों, मंदिरों, मोहल्लों और छठ पूजा स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलेगा। सफाई व्यवस्था से लेकर घाटों की सुरक्षा तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दीपावली और छठ पर्व पर यूपी के शहरों में सफाई व्यवस्था से लेकर घाटों की सुरक्षा तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। गोरखपुर के नगर आयुक्त ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। बाजारों, मंदिरों, मोहल्लों और छठ पूजा स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलेगा। वहीं, गहरे पानी वाले घाटों पर बैरिकेडिंग के साथ चेतावनी संकेतक लगाए जाएंगे। व्यवस्थाओं में लापरवाही न हो, इसके लिए अगले 15 दिनों तक वार्डों के नोडल अधिकारी प्रतिदिन सुबह निरीक्षण करेंगे। सफाई कर्मचारी निर्धारित वर्दी में अपने तैनाती वाले वार्ड में मौजूद रहेंगे।

खराब वाहन दो से तीन दिन में होंगे दुरुस्त सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए नगर निगम के सभी खराब वाहनों की मरम्मत दो से तीन दिनों में पूरी कराने का निर्देश दिया गया है। वाहन प्रभारी अविनाश प्रताप सिंह को रिजर्व चालकों की व्यवस्था रखने को भी कहा गया है। चालकों को अपने वाहनों की तकनीकी जांच कर कमियां तत्काल दूर कराने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्माण स्थलों से मलबा हटाने के निर्देश निर्माण कार्यों के कारण त्योहारों में आवागमन बाधित न हो, इसके लिए मुख्य अभियंता अमित शर्मा को सभी निर्माण स्थलों का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों पर पड़ा मलबा हटाने और खुदाई से बने गड्ढों को ठीक कराने को कहा गया है, ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो।

घाटों पर सुरक्षा और रोशनी की जिम्मेदारी तय छठ पर्व के मद्देनजर सभी घाटों, स्थायी पोखरों और अमृत सरोवरों की सफाई तत्काल शुरू कराने को कहा गया है। गहरे पानी वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग के साथ ‘सावधान! आगे गहरा पानी है’ के संकेतक लगाए जाएंगे। जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र के घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करेंगे। पूजा स्थलों और अस्थायी पोखरों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी होगी। मोहल्लों में बनाए जाने वाले अस्थायी पोखरों में जलकल के टैंकरों से पानी भरा जाएगा।