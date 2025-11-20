यूपी में 24 की जगह 25 को रहेगी छुट्टी; स्कूल-कॉलेज, ऑफिस सब बंद रहेंगे, योगी सरकार की घोषणा
गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के दिन पड़ने वाली छुट्टी को अब बदल दिया गया है। यूपी में 24 की जगह अब 25 नवंबर की छुट्टी रहेगी। 25 नवंबर यानी मंगलवार को स्कूल-कॉलेज और सरकारी ऑफिसों में अवकाश रहेगा। योगी सरकार ने इसको लेकर घोषणा कर दी है।
प्रमुख सचिव ने मनीष चौहान ने जारी आदेश में कहा है कि 24 नवंबर सोमवार को श्री गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस है। इस मौके पर सार्वजनिक छुट्टी रहती है, लेकिन इस बार 24 नवंबर की जगह यूपी में 25 नवंबर मंगलवार को छुट्टी की घोषणा की गई है। आदेश के मुताबिक 25 नवंबर को सभी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थानों और सरकारी ऑफिसों को बंद रखे जाएंगे।
छात्रों और कर्मचारियों के अरमानों पर फिरा पानी
योगी सरकार ने 24 नवंबर की वाली छुट्टी इस बार बदलकर 25 नवंबर कर दी है। अगर 24 नवंबर को छुट्टी रहती तो सरकारी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं की बल्ले-बल्ले हो जाती है। दरअसल 23 नवंबर को रविवार की छुट्टी रहती है। इस हिसाब से 24 नवंबर को अगर छुट्टी होती तो 23 और 24 नवंबर की एक साथ छुट्टी मिल सकती है। इससे कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं की बल्ले-बल्ले हो जाती है, लेकिन योगी सरकार के बदले फैसले से सभी के अरमानों पर पानी फिर गया है।